Le monde de la finance se souviendra toujours de 2020 comme l’année de la pandémie – l’année qui a envoyé les marchés boursiers américains vers un marché en un temps record.

Pendant quelques semaines, la panique était partout – des actions aux devises, la volatilité a augmenté et les gens cherchaient des valeurs sûres.

Si le plongeon du marché boursier mérite d’être rappelé, un autre graphique a marqué l’histoire en 2020. Pour la toute première fois, le prix du pétrole brut WTI est passé au négatif. Cette évolution a été si choquante que personne n’a cru que c’était possible. En fait, même pas la chambre de compensation, chargée de régler les trades sur les contrats à terme, car personne ne peut expliquer l’hésitation à annoncer si le prix d’une matière première peut se stabiliser en dessous de zéro. L’annonce a été faite en fin de journée de trading, et à partir de ce moment, à partir du moment où la chambre de compensation a donné sa bénédiction, le chaos a commencé. Le WTI n’a trouvé un plancher que bien en dessous de zéro. Plus précisément, il a plongé au-delà de -37 $.

Prix négatifs du pétrole

La baisse des prix du pétrole est le cauchemar des banques centrales. Depuis que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a introduit le ciblage de l’inflation il y a quelques décennies, ce modèle a été rapidement adopté par d’autres banques centrales du monde développé. Très vite, la plupart d’entre elles ont ciblé une inflation d’environ 2 % – leur définition de la stabilité des prix.

Le problème du pétrole est qu’il est un moteur pour les autres cours boursiers. La hausse des prix de l’énergie entraîne une augmentation de l’inflation, et inversement. Imaginez que vous êtes une banque centrale confrontée à la pire crise économique depuis la guerre mondiale, ou pire encore, à la pandémie COVID-19 qui a touché toutes les économies du monde. La première réaction consiste à baisser les taux d’intérêt au minimum et à commencer à acheter des obligations d’État. Connu sous le nom d’assouplissement quantitatif, ce programme vise à abaisser encore plus les conditions financières.

De plus, il est censé stimuler l’inflation, ce qui permet aux banques centrales d’expliquer plus facilement les mesures devant les critiques, mettant ainsi leur mandat au premier plan. Ce n’est que lorsque le prix du pétrole est descendu en dessous de zéro que les banques centrales ont été confrontées à une situation de contrôle. Le taux d’intérêt se trouvant déjà à la limite inférieure ou en dessous de zéro et les programmes d’assouplissement quantitatif étant en cours, les banques centrales se sont trouvées dans l’incapacité de réagir.

En fait, on peut dire que le faible prix du pétrole en 2020 sera l’un des principaux facteurs qui influenceront les décisions de politique monétaire dans les années à venir. Vous voyez, la baisse du prix du pétrole fait baisser encore plus les attentes en matière d’inflation. Soit le modèle se rompt bientôt, soit nous verrons les banques centrales modifier leur définition de la stabilité des prix.

La Fed aux États-Unis a été la première à réagir, qui sera la prochaine ?