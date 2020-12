Bitcoin maintient son offre et se consolide en dessous du niveau de 20 000 $. Jusqu’à présent, chaque baisse a été achetée, et de plus en plus d’investisseurs institutionnels révèlent leurs participations dans Bitcoin.

D’une part, MicroStrategy a révélé qu’elle a renforcé sa position longue en achetant près des récents sommets. Cependant, ce n’est pas nouveau, car la société a, dans le cadre de sa politique, investi un certain pourcentage de ses revenus dans Bitcoin.

Le dernier investisseur institutionnel à avoir rejoint la frénésie du crypto est MassMutual – une compagnie d’assurance de 235 milliards de dollars. Elle vient de révéler un achat de 100 millions de dollars de Bitcoin, et soudain nous comprenon pourquoi le prix de la crypto-monnaie reste offert à chaque baisse.

Avantages de la diversification à long terme

Les compagnies d’assurance appliquent généralement une stratégie d’investissement à long terme pour leurs comptes d’investissement généraux. Avec plus de deux cents milliards de dollars d’actifs, l’exposition actuelle à Bitcoin pour MassMutual semble uniquement destinée à diversifier le portefeuille.

Comme nous l’avons vu récemment, les deux principaux actifs considérés comme obligatoires dans un portefeuille à long terme (c’est-à-dire l’or et Bitcoin) peuvent diverger. Alors qu’ils ont évolué dans une corrélation positive pendant la majeure partie de l’année 2020, les deux ont fortement divergé depuis octobre. Ainsi, l’or a corrigé des sommets historiques pour atteindre le prix actuel de 1 820 $, tandis que le prix des Bitcoins a presque doublé depuis octobre, passant de 10 000 $ à près de 20 000 $.

Le problème avec Bitcoin reste son marché relativement petit, qui offre une réponse à sa forte volatilité. Un investissement à long terme est judicieux, car on ne sait jamais où Bitcoin pourrait aller. Comme l’a dit récemment l’un des investisseurs institutionnels, le monde ne comprenait pas grand-chose à l’Internet dans les années 90, il se pourrait donc que ce soit quelque chose de similaire à Bitcoin aujourd’hui.

Bien sûr, si l’on se base sur les performances de Bitcoin sur une période donnée, doubler son investissement entre début octobre 2020 et fin novembre de la même année est fantastique. C’est pourquoi de nombreux détenteurs (c’est-à-dire les investisseurs à long terme de la communauté des particuliers) se demandent pourquoi d’autres traders/investisseurs hésitent à se lancer dans la course aux Bitcoins.

La réponse vient de la volatilité. Si tout le monde parle de la performance positive, rares sont ceux qui mentionnent la performance négative. Par exemple, depuis le début de l’année 2020, Bitcoin a d’abord perdu environ 60 % de sa valeur avant de rebondir.

Par conséquent, si votre stratégie d’investissement n’est pas affectée par un tel écart, alors Bitcoin est l’actif qui convient. En d’autres termes, la seule façon pour les investisseurs institutionnels de se joindre à la course aux Bitcoins est d’investir une infime partie de leur portefeuille. Les Hodlers font exactement le contraire – à leurs risques et périls.