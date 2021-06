L’économie américaine continue de créer des emplois, même si le nombre d’emplois créés est inférieur aux attentes. Le taux de chômage est tombé à 5,8 %, ce qui est un signe encourageant pour la reprise de l’économie.

Les marchés financiers sont encore en train de digérer les données sur les emplois non agricoles (NFP) publiées vendredi dernier. L’économie américaine a créé 559 000 emplois en mai, ce qui constitue un nouveau pas dans la bonne direction et indique une forte reprise économique après la récession de la COVID-19.

Mais les participants au marché attendaient davantage de ce rapport. Plus précisément, les participants au marché prévoyaient que l’économie américaine créerait 645 000 nouveaux emplois en mai. La déception s’est rapidement manifestée sur le marché des devises, le dollar américain ayant chuté de manière générale.

En effet, le dollar s’est échangé à la hausse au cours des deux jours précédant la publication des NFP. Les taux de change EUR/USD et AUD/USD, étroitement surveillés lorsqu’il s’agit de la force du dollar américain, sont tombés à leur plus bas niveau hebdomadaire avant la publication. Néanmoins, les NFP ont déclenché un nouvel accès de faiblesse du dollar américain, malgré le fait que le rapport sur l’emploi n’était pas aussi décevant qu’il n’y paraissait.

Le marché du travail américain poursuit sa reprise

Le rapport a manqué les prévisions, mais de peu. Toutefois, certains éléments positifs nets ont compensé le titre négatif.

Tout d’abord, l’indicateur du taux de chômage a baissé à 5,8 %, contre 6,1 % le mois précédent, alors qu’il était attendu à 5,9 %. Bien qu’elle reste supérieure aux niveaux pré-pandémiques, l’amélioration est notable et ne doit pas être ignorée, surtout si l’on considère que le taux de chômage est une référence pour le mandat de création d’emplois de la Fed.

Deuxièmement, le nombre d’emplois du mois précédent a été révisé à la hausse – pas de beaucoup, mais quand même. Il a été révisé à la hausse de 12 000, ce qui n’est pas suffisant pour avoir une incidence sur le rapport de mai, mais pas assez pour être ignoré.

Enfin, il apparaît clairement que l’économie américaine est capable de créer des emplois, mais que les entreprises ont du mal à les pourvoir. Pour cela, elles doivent payer plus, et l’AHE ou le revenu horaire moyen l’a confirmé. L’AHE a augmenté de 0,5% sur le mois, soit plus du double des attentes de 0,2%.

Les secteurs des loisirs et de l’hôtellerie, de l’enseignement public et privé, ainsi que des soins de santé et de l’assistance sociale ont été responsables de la majeure partie de la croissance mensuelle de l’emploi. En revanche, le taux de chômage et le nombre de chômeurs restent bien supérieurs à leurs niveaux d’avant la pandémie.

Sont-ils encore suffisamment bas pour justifier la poursuite des mesures accommodantes de la Fed ? Nous connaîtrons la réponse à cette question dans une semaine environ, lors de la réunion de juin de la Fed.