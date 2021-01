Le dollar américain a pris un coup hier lors de la session nord-américaine. Il a été négocié avec un ton acheteur pendant toute la session de Londres, pour ensuite se vendre agressivement une fois la session de New York ouverte. Ainsi, la paire EURUSD est passée de 1,2130 à plus de 1,22, l’AUDUSD de 0,7690 à 0,7770, etc.

Deux facteurs ont contribué à la chute du dollar américain. Le premier est la stabilité du marché boursier qui maintient le trading près de ses plus hauts niveaux historiques. L’autre est les remarques de M. Brainard, membre de la Fed, qui a rappelé à tous le ciblage de l’inflation moyenne (AIT) de la Fed et la hausse exponentielle de la masse monétaire M2 américaine en réponse à la crise du coronavirus.

Les membres de la Fed et leurs discours

Toutes les six semaines, un mercredi lors de la deuxième partie de la session de trading américaine, la Fed publie sa fameuse déclaration du Federal Open Market Committee (FOMC). Cette déclaration est souvent suivie d’une conférence de presse au cours de laquelle le président de la Fed met en avant les informations contenues dans la déclaration et répond aux questions du public. Ainsi, la volatilité du dollar américain atteint des niveaux extrêmes.

Entre les réunions du FOMC, la Fed a différentes façons de guider le marché. L’une d’entre elles est le procès-verbal du FOMC, publié trois semaines après la réunion du FOMC, qui montre comment les discussions se sont déroulées lors de la réunion précédente, quels étaient les sujets, s’il y avait unanimité dans les décisions, qui était en désaccord, combien de colombes et combien de faucons sont présents dans le comité, etc.

Les membres votants de la Fed doivent également s’exprimer entre deux réunions. C’est important pour deux raisons : il y a beaucoup de membres de la Fed et chaque semaine, il y a au moins un discours ou une intervention d’un membre de la Fed. Par exemple, Brainard est un membre votant, et donc le marché prend ses paroles en conséquence. De plus, plus tard dans la journée, il prendra à nouveau la parole, ainsi que Clarida, un autre membre votant de la Fed.

Il a été rappelé hier aux acteurs du marché que la Fed a déplacé son mandat vers l’ACI et qu’elle permettra à l’inflation de dépasser les 2 %. La masse monétaire américaine M2, qui s’élève actuellement à +25 % sur la base d’un taux de change sur 12 mois, dépasse de plus de trois fois le taux de croissance à long terme, ce qui entraîne des attentes d’inflation plus élevées à l’avenir.

La réaction du marché est donc tout à fait compréhensible, le dollar ayant pris un coup sur toute la ligne. Ce n’est pas la première fois qu’un membre de la Fed, autre que le président de la Fed, fait bouger les marchés – et ce ne sera pas non plus la dernière fois.