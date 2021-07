Trois décisions de banques centrales et le témoignage du président de la Fed, Powell, tels sont les principaux événements de la semaine de trading à venir. Le marché boursier américain reste proche de ses sommets historiques.

C’est une semaine chargée qui s’annonce pour les participants aux marchés financiers, car trois banques centrales doivent publier leurs déclarations. En plus de cela, l’indice des prix à la consommation américain (CPI) et le témoignage du président de la Fed, Powell, sont des facteurs clés pour le dollar américain et les marchés boursiers.

Sur les marchés boursiers, l’indice S&P500 se trade à proximité de son record historique atteint vendredi dernier. L’action des prix est haussière, et l’environnement de faible volatilité caractéristique de l’été est de bon augure pour les actions.

Trois banques centrales publient leurs décisions de politique générale cette semaine

La semaine commence doucement car le calendrier économique est très léger aujourd’hui, les acteurs du marché se concentreront donc sur les marchés actions américains, qui restent aux commandes.

À partir de demain, des événements importants devraient avoir un impact sur l’action des prix. L’IPC américain, prévu à 0,5 % en juin, aura un impact sur la volatilité quotidienne du dollar américain.

Lors de la prochaine session asiatique, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande sera la première banque centrale à publier son communiqué cette semaine. Le marché s’attend à ce que la banque maintienne le taux d’escompte à 0,25 %.

L’événement principal de la semaine de trading et celui qui aura un impact massif sur l’action des prix est le témoignage de Powell, le président de la Fed. Il s’agit du témoignage semestriel que le président de la Réserve fédérale doit faire devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants et la commission bancaire du Sénat.

Toute allusion à la réduction progressive des achats d’actifs ou à des modifications de la politique monétaire ferait bouger les marchés boursiers américains et le dollar. Outre la Fed, les décisions de la Banque du Canada et de la Banque du Japon sont suivies de près par les traders du dollar canadien et du yen japonais.