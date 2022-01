2021 a été une année marquée par la montée de l'inflation et l'incertitude entourant la pandémie de COVID-19. Trois classes d'actifs surperforment dans un tel environnement : le Bitcoin, le pétrole WTI et le S&P GSCI.

La hausse de l'inflation était le thème dominant en 2021, mais la hausse des prix des biens et des services dans le monde développé n'a pas conduit les investisseurs à recourir à la couverture classique – l'or. Au lieu de cela, d'autres classes d'actifs ont surperformé, comme le Bitcoin, le pétrole WTI et l'indice S&P GSCI.

Voici une perspective d'analyse technique des trois premiers gagnants en 2021. Peuvent-ils surperformer d'autres actifs également en 2022 ?

Bitcoin

Bitcoin a atteint deux sommets historiques en 2021. Tout en se négociant avec un ton haussier pendant la majeure partie de l'année, l'échec dans la zone de 65 000 $ met en discussion un possible modèle à double sommet.

De plus, malgré un gain de 59,8% en 2021, Bitcoin s'est échangé sur un ton baissier au cours des deux derniers mois de l'année. On peut noter un motif tête et épaules avec le décolleté à 45 000 $. Une cassure et une clôture en-dessous déclenchent une course vers le mouvement mesuré vu beaucoup plus bas, autour de 15 000 $.

Huile WTI

Alors que la situation technique de Bitcoin semble actuellement baissière, c'est le contraire qui se produit avec le pétrole WTI. Le pétrole a gagné 56,4% en 2021 après s'être redressé par rapport aux niveaux négatifs de 2020.

En montant, il a atteint plusieurs sommets et a culminé à 85 $ fin octobre. Cependant, le rejet n'a pas été assez fort pour briser la série de plus bas plus élevés, gardant ainsi intact le biais haussier. Alors que le support dynamique dans la zone des 65 $ se maintient, le chemin de la moindre résistance reste à la hausse, et les traders ne devraient pas être surpris de voir le pétrole WTI atteindre un nouveau plus haut.

S&P GSCI

À la troisième place en 2021, l'indice S&P GSCI suit un schéma similaire à celui observé dans le pétrole WTI. GSCI est l'acronyme de Goldman Sachs Commodity Index, et il reflète la couverture des investisseurs contre l'inflation. Il a livré 37,1% en 2021, surperformant les indices S&P 500 ou Russell 2000.

Tout comme le pétrole WTI, l'indice a réagi au support dynamique dans la zone des 520 $ et a rebondi. Il vise maintenant un nouveau sommet plus élevé, et si l'inflation continue sa progression, le chemin de moindre résistance reste à la hausse. En tant que tel, une autre tentative de 600 $ est probable.