Le marché boursier américain n’a cessé d’atteindre de nouveaux sommets depuis le début de l’année 2021. Reste-t-il des actions bon marché à acheter ce mois-ci ?

Où puis-je acheter des actions bon marché en juin 2021 ?

Quelles actions bon marché acheter en juin 2021 ?

Voici notre liste des 10 actions les moins chères à acheter ce mois-ci.

1. Facebook (NASDAQ : FB)

L’entreprise américaine de réseau social Facebook a gagné 19 % au cours des 6 derniers mois, principalement grâce à ses excellents résultats du premier trimestre. Le chiffre d’affaires de la société pour le trimestre a bondi de 48 % à 26,17 milliards de dollars par rapport au même trimestre de l’année précédente. Le bénéfice net a également augmenté pour atteindre 9,5 milliards de dollars, soit une hausse de 94 % par rapport aux 4,9 milliards de dollars enregistrés au même trimestre de l’année précédente.

Les ratios cours sur bénéfices (ratio P/E), cours sur bénéfices à terme et PEG de Facebook sont respectivement de 29, 22 et 1,22. Ils sont nettement supérieurs à la moyenne du secteur (32, 27 et 1,55), ce qui montre que l’action FB se trade à un prix inférieur à ses pairs du secteur.

2. General Motors (NYSE : GM)

Au cours des 5 derniers mois, le cours de l’action du constructeur automobile américain General Motors a augmenté de 56 %, battant largement les rendements de l’indice S&P 500 qui n’a augmenté que de 14 % au cours de cette période. La société a battu les attentes de Wall Street en publiant des résultats exceptionnels pour le premier trimestre avec un chiffre d’affaires de 32,5 milliards de dollars et un bénéfice net de 3 milliards de dollars.

General Motors semble relativement bon marché par rapport à ses pairs du secteur quand on regarde quelques ratios financiers comme le P/E (10 contre 30,98), le P/E à terme (9,5 contre 27,91) et le PEG (0,8 contre 1,09).

3. Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ : AMD)

Le fabricant américain de puces Advanced Micro Devices a gagné environ 100 % en 2020, passant de 45,86 $ à 91,71 $ par action au cours de l’année. Cependant, au cours des 5 derniers mois, l’action a perdu environ 12 % et se trade actuellement autour de 81 $ par action. La société a enregistré des revenus de 3,35 milliards de dollars, soit une augmentation stupéfiante de 93 % d’une année sur l’autre. Le bénéfice par action (BPA) est également passé de 0,14 $ à 0,45 $ au cours de la période.

Dans un contexte de pénurie mondiale de GPU, la société prévoit que la demande sera forte pour le reste de l’année, ce qui devrait profiter au fabricant de puces. L’action AMD subit actuellement une correction après avoir atteint des sommets en 2020, ce qui la rend beaucoup moins chère maintenant que le ratio P/E a baissé à la moyenne du secteur à 32.

4. DraftKings (NASDAQ : DKNG)

La société de paris sportifs DraftKings est en hausse de 19 % depuis le début de l’année et se trade actuellement à 53 $ par action. Malgré ce gain, l’action est toujours en retrait par rapport aux sommets atteints en mars. Toutefois, les analystes s’attendent à ce que l’action retrouve ses sommets d’ici la fin de l’année avec la reprise des activités sportives. DraftKings a réalisé un chiffre d’affaires de 231,5 millions de dollars, ce qui représente une croissance de 175 % d’une année sur l’autre.

Les analystes ont fixé un objectif de cours de 105 $ pour l’action. Le fait que l’action soit actuellement disponible à un prix plus faible, et qu’elle ait des perspectives de croissance positives, signifie que vous devriez peut-être penser à l’inclure dans votre portefeuille.

5. Visa Inc. (NYSE : V)

Visa est une société américaine de services financiers qui fournit des facilités de transfert électronique de fonds aux institutions financières par le biais de cartes de crédit et de débit. L’action de la société est en hausse de 6 % depuis le début de l’année et se trade à 231 $ par action. Bien que le chiffre d’affaires de la société ait diminué de 5 % en 2020 et de 4 % au premier trimestre 2021, les analystes de Wall Street s’attendent à ce que la société rebondisse dès la réouverture des magasins de type « briques et de mortier ».

Les récentes acquisitions de Visa ont commencé à contribuer à son chiffre d’affaires et, selon les analystes, elles feront progresser l’action au cours des prochains trimestres. Le ratio P/E de la société sur douze mois (TTM) est de 48, ce qui est inférieur à celui de MasterCard (56) et de PayPal (59).

6. Simon Property Group, Inc. (NYSE : SPG)

Simon Property Group est une société d’investissement immobilier (REIT) qui possède et investit dans des biens immobiliers commerciaux tels que des centres commerciaux et des magasins de détail aux États-Unis.

L’action de cette société a enregistré une forte hausse de 62 % au cours des 5 derniers mois et les analystes s’attendent à ce qu’elle atteigne à nouveau le niveau de prix des 150 $ atteint en 2019. Le ratio P/E TTM de la société s’établit à 38 contre une moyenne de 59 pour le secteur, ce qui montre que l’action est encore bon marché ou à un prix raisonnable par rapport à ses pairs.

7. Alibaba (NYSE : BABA)

Le géant chinois de l’e-commerce Alibaba a enregistré un chiffre d’affaires de 187,39 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 mars 2021, en hausse de 64 % par rapport à l’année précédente. Cependant, la société a enregistré une perte nette de 5,47 milliards en raison d’une amende de 2,8 milliards de dollars imposée par l’organisme de réglementation anti-monopole chinois.

Alibaba est une action de croissance avec une croissance annualisée des bénéfices et des ventes sur 5 ans de 29 % et 46 % respectivement. L’action est beaucoup plus abordable par rapport à ses homologues américains comme Amazon et Shopify.

8. STORE Capital Corporation (NYSE : STOR)

STORE Capital Corporation est la seule société d’investissement immobilier (REIT) à figurer dans le portefeuille Berkshire Hathaway de Warren Buffet. La société suit un modèle commercial unique en louant des propriétés sur la base d’un bail net, ce qui transfère la charge des impôts fonciers, de l’entretien et de l’assurance aux locataires. STORE Capital a loué la majorité de ses propriétés à des locataires du secteur des services et de la fabrication, ce qui protège l’entreprise des vents contraires du secteur du commerce de détail.

La société a un rendement en dividendes de 4,6 % et un ratio de distribution de 73 %. Avec un ratio P/E de 45, l’action a un prix raisonnable pour une société de placement immobilier.

9. Intel Corporation (NASDAQ : INTC)

Les actions de la société américaine de semi-conducteurs Intel ont gagné environ 15 % au cours des 5 derniers mois. Bien que la société ait annoncé un bénéfice net de 3,4 milliards de dollars – soit une baisse de 41 % par rapport au même trimestre de l’année dernière – elle prévoit d’augmenter ses dépenses d’investissement de 14,3 milliards de dollars en 2020 à 20 milliards de dollars au cours de 2021. Cette évolution positive devrait favoriser l’action sur le long-terme.

L’action Intel a donc actuellement une valorisation plus faible que ses pairs. Son ratio P/E est de 12,8, contre 34 pour AMD et 83 pour NVIDIA.

10. Target (NYSE : TGT)

Target est une société américaine de vente au détail dont les magasins sont répartis sur tout le territoire des États-Unis. L’action Target a gagné environ 30 % au cours des 5 derniers mois. Au premier trimestre de cette année, le chiffre d’affaires de la société a augmenté de 23 % d’une année sur l’autre pour atteindre 24,20 milliards de dollars. Target a déclaré un BPA ajusté de 3,69 $, en hausse de 140 % par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Le P/E TTM de Target est de 18,83, ce qui est inférieur aux 35 de Costco et aux 33 de Walmart, ce qui signifie que l’action de Target est moins chère que celle de ses pairs.

Pourquoi acheter des actions bon marché en juin 2021 ?

L’indice S&P 500 est proche de ses records, ce qui signifie que la plupart des actions ont vu leur cours fortement augmenter ces derniers temps. Bien que les actions puissent continuer à augmenter, vous risquez d’acheter des actions surévaluées qui vous feront perdre de l’argent lorsque le prix des actions commencera à baisser. Il est donc logique de rechercher des actions sous-évaluées (ou bon marché) pour viser des rendements positifs.

Conclusion

La clé de l’investissement en actions consiste à trouver et à acheter des actions sous-évaluées ou bon marché. Pour déterminer quelles actions sont bon marché, vous pouvez étudier diverses mesures fondamentales telles que le ratio P/E, le ratio PEG, le ratio P/S, le ratio P/B. En bref, vous devez fonder vos achats d’actions sur une analyse fondamentale !