L’un des effets secondaires inattendus de la pandémie est une augmentation sans précédent du nombre de traders et d’investisseurs. Le marché boursier américain, le plus important au monde, a franchi une étape incroyable en décembre de l’année dernière : plus d’un millier de milliards d’actions ont transité par le trading de gré à gré.

C’est une nouvelle fabuleuse pour le secteur, en particulier pour les maisons de courtage qui perçoivent une commission pour chaque ordre qu’elles exécutent. L’augmentation de l’activité de trading a également d’autres implications, pour la plupart positives.

Que représente la Bourse pour une économie ?

Le marché boursier est le lieu où les entreprises cotent leurs actions et deviennent publiques. Elle représente un moyen d’obtenir des fonds pour développer l’activité.

Une société émet généralement de nouvelles actions ordinaires lors d’une première offre publique. Le public achète les actions, et donc la propriété de l’entreprise change. Chaque action représente une pièce de l’entreprise.

Le marché boursier américain est le plus important au monde. Toutes les entreprises du monde visent à un moment donné à être cotées en bourse aux États-Unis et à avoir ainsi accès au capital américain.

Une augmentation du trading en bourse implique un fort intérêt pour les sociétés américaines ou les sociétés cotées sur les exchange américains. La différence dans l’activité de trading par rapport aux mois précédents est si importante qu’elle ne peut pas provenir uniquement de sources internes, des Américains. La seule explication est que des fonds étrangers affluent sur le marché boursier américain et que pour acheter des actions, il faut les payer en monnaie locale. Comme le dollar était bon marché, et l’est toujours, il a attiré des capitaux étrangers.

Un niveau élevé d’activité de trading implique également qu’une nouvelle génération de traders et d’investisseurs arrive sur le marché. En raison de la pandémie, les gens ont passé plus de temps en ligne et ont consommé des produits en ligne, le trading en ligne étant l’un d’entre eux. La hausse du marché boursier crée également un effet de richesse qui se traduit par une plus grande confiance des gens dans la croissance économique et l’avenir.

C’est une chose de voir les cours de la bourse atteindre de nouveaux sommets, mais avec peu d’intervenants, c’en est une autre de voir le marché monter avec plus d’intérêt de la part des intervenants. Cela signifie que les marchés sont efficaces, que les entreprises ont plus facilement accès aux fonds et que la confiance dans le système financier se renforce.

La première étape de la reprise économique est un marché boursier fort. De ce point de vue, l’Amérique est de loin en tête.