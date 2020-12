Les marchés financiers se sont ouverts sur une note faible au cours de ce qui était censé être une semaine de trading calme et lente. Cependant, ce n’est pas la semaine de trading de Noël habituelle, tout comme 2020 n’est pas une année normale.

Le virus COVID-19 mute et semble se propager plus rapidement. L’annonce faite par le Royaume-Uni ce week-end que la nouvelle variante se répand beaucoup plus rapidement que la précédente a amené plusieurs pays à interdire les vols britanniques.

Dans ces conditions, les marchés financiers sont les premiers à réagir. Le danger d’un événement de marché coordonné de risk-off est réel, surtout si l’on considère l’environnement de faible liquidité typique pour cette période de l’année.

Risk-Off sur les marchés financiers

La première chose à voir dans un événement à risque est la baisse de la bourse. C’est pourquoi tous les yeux sont tournés vers la bourse américaine, qui reste la plus importante du monde. Jusqu’à présent, les contrats à terme sont en baisse et avec eux, le dollar, la monnaie de réserve mondiale, s’envole.

C’est la corrélation la plus importante à prendre en compte dans un cas de risk-off. La fuite vers la sécurité implique généralement des monnaies refuges plus fortes, comme le yen et le franc suisse, mais dans une situation de risque réel, les fonds affluent vers le dollar.

À la clôture de vendredi dernier, le dollar a souffert dans tous les domaines. Toutefois, le risque est ici de voir un revirement majeur, un revirement qui menace de perturber les marchés. Même les discussions sur les mesures de relance budgétaire aux États-Unis ne peuvent pas empêcher un mouvement coordonné du marché, un risk-off.

À quoi faut-il s’attendre dans un contexte de réduction des risques, en dehors d’une baisse des actions et d’une hausse du dollar ? Selon l’ampleur du mouvement, la chute peut déclencher des réactions sur d’autres marchés également – par exemple, les matières premières.

Sur le marché des devises, un événement de risk-off signifie une baisse de l’EURUSD, de l’AUDUSD, de la GBPUSD et une hausse de l’USDCAD. Dans le même temps, la hausse du dollar déclenche une baisse de l’or et du pétrole également.

Après l’effondrement du marché en mars, les efforts des banques centrales ont porté leurs fruits. La Fed a ouvert des lignes de swap sur l’USD avec d’autres banques centrales dans le monde et a injecté des dollars dans le système financier. Le marché boursier s’est donc redressé et, avec lui, a amorcé un mouvement de risk-on – le contraire de tout ce qui est décrit ici.

Comme nous sommes à la fin de l’année de trading, les flux de fin d’année peuvent également amplifier un éventuel mouvement de risk-off. Les jours à venir seront déterminants pour les performances de l’année.