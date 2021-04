L’un des rapports économiques les plus respectés au monde est le World Economic Outlook (WEO) publié par le Fonds monétaire international (FMI). Cette semaine marque les réunions virtuelles du FMI, et la publication du rapport d’avril arrive donc à point nommé.

Le FMI prévoit une amélioration de la situation mondiale et relève ses prévisions pour la plupart des économies développées. Comme toujours, les traders se concentrent sur les projections des années à venir, et dans ce cas, le WEO a offert des projections économiques jusqu’à la période 2023-2026.

Selon le FMI, l’économie mondiale devrait croître de 6 % cette année, grâce à l’énorme relance budgétaire aux États-Unis et aux progrès des campagnes de vaccination dans l’ensemble du monde développé. Il a également été noté que la contraction en 2020 est plus faible qu’initialement prévu, un autre facteur contribuant à l’amélioration des perspectives.

L’incertitude reste élevée, mais l’avenir est prometteur

Tout comme les banques centrales qui mettent en garde contre les incertitudes à venir, le FMI a fait de même. De même que les banques centrales considèrent les campagnes de vaccination en cours dans le monde comme prometteuses pour la croissance économique future, le FMI fait de même.

Un point particulièrement important que le FMI a souligné est l’impact divergent de la pandémie sur les différents pays. Par exemple, les pays qui dépendent du tourisme pour une grande partie de leurs revenus ont été plus durement touchés que les autres. C’est le côté négatif. Du côté positif, les conditions financières des marchés émergents sont presque revenues aux niveaux d’avant la crise.

Le commerce mondial devrait se remettre du déclin de 2020 dans le courant de l’année prochaine, puis croître à un rythme régulier vers la fin de la période de prévision en 2026. La nouvelle administration américaine a fait marche arrière sur la plupart des décisions de Trump, et les États-Unis sont en passe de reprendre leur place dans le commerce international, sans droits de douane, quotas et autres restrictions, courants pendant le mandat de Trump. À ce titre, le commerce mondial est censé reprendre de façon spectaculaire, si la pandémie s’atténue et si les campagnes de vaccination sont couronnées de succès.

Le FMI souligne également l’augmentation des inégalités au sein des pays en raison de la pandémie. En d’autres termes, la pandémie a touché différents groupes de travailleurs, les plus vulnérables étant les jeunes, les femmes et les travailleurs peu qualifiés.

Dans l’ensemble, le rapport a un ton optimiste mais prudent. Il exhorte les gouvernements à maintenir les conditions d’hébergement en place jusqu’à la fin de la pandémie et, dans le même temps, il prévoit une croissance plus forte pour les années à venir.