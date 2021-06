Pendant des décennies, le yen japonais a représenté un statut de valeur refuge sur les marchés financiers. La pandémie de COVID-19 a-t-elle modifié le rôle du yen dans les décisions des investisseurs ?

Le statut de valeur refuge sur les marchés financiers appartient aux actifs qui agissent comme une réserve de valeur dans des conditions de marché stressantes. Le yen japonais a été une telle valeur refuge pendant des décennies, en particulier face à la faiblesse des actions.

Plus précisément, lorsque les actions baissent, les investisseurs trouvent une valeur refuge dans le yen japonais. Il existe différentes explications à ce phénomène, et l’une des plus plausibles tient au comportement des investisseurs japonais, qui ont tendance à placer la majeure partie de leur argent à l’étranger.

Mais plus récemment, la sensibilité de l’USD/JPY aux actions américaines s’est déplacée. Elle a changé depuis le choc COVID-19, et maintenant elle semble s’être inversée car dernièrement, la paire a une corrélation négative avec les marchés boursiers américains.

Plus d’argent investi à l’étranger par les investisseurs japonais

Il est connu dans la communauté financière internationale que les investisseurs japonais ont plus d’argent investi à l’étranger que sur les marchés nationaux. C’est pourquoi la position extérieure nette du Japon a tendance à devenir négative en période de baisse des marchés boursiers.

Une autre façon de considérer la position extérieure nette du Japon est de la considérer comme la différence entre ce que les Japonais investissent à l’étranger et ce que les étrangers investissent au Japon. Pour avoir une idée, cette différence est la plus importante au Japon, atteignant plus de 3 400 milliards de dollars au deuxième trimestre de l’année dernière.

Nous voyons sur le graphique ci-dessus que la paire USD/JPY a baissé lorsque la position nette des investissements internationaux du Japon a diminué. En effet, les investisseurs japonais ont été effrayés par le déclin des marchés financiers internationaux et ont vendu leurs actifs étrangers. Ce faisant, ils ont vendu leur participation au marché boursier américain et le dollar américain pour acheter des yens japonais et rapatrier les fonds.

Cela a fonctionné pendant de nombreuses années, mais il semble que cela se soit soudainement arrêté. Les investisseurs japonais ne vendent plus d’actifs étrangers en période de turbulences sur les marchés, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles la corrélation USD/JPY avec les actions américaines a changé.

Nous saurons bientôt si ce nouveau comportement est appelé à durer ou s’il s’agit simplement d’une réaction à la pandémie de COVID-19 et aux politiques monétaires et fiscales qui ont suivi. En attendant, les investisseurs doivent être conscients du fait que trader le USD/JPY de la même manière qu’au cours des deux dernières décennies pourrait ne plus fonctionner.