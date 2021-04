De combien la monnaie japonaise va-t-elle s’apprécier maintenant que la Banque du Japon a assoupli ses mesures de contrôle de la courbe des taux, dans un mouvement haussier pour le yen ?

L’un des principaux thèmes qui ont affecté les marchés en 2021 a été la hausse (non souhaitée) des rendements à long terme aux États-Unis. La hausse des rendements du Trésor américain a déclenché un resserrement des conditions financières tant en Amérique qu’à l’étranger.

La Banque centrale européenne (BCE) a été la première grande banque centrale à s’inquiéter d’un resserrement non désiré, mais d’autres banques centrales, comme la Banque de réserve d’Australie, ont fait de même. Au Japon, la hausse des rendements américains à long terme a déclenché une tendance baissière de la monnaie locale.

La Banque du Japon relâche la pression sur la courbe des taux d’intérêt

L’une des annonces récentes les plus intéressantes est que la Banque du Japon est prête à laisser les rendements augmenter. Plus précisément, la banque a annoncé à la fin de l’année dernière qu’elle élargirait la bande autour du niveau zéro afin que les rendements puissent augmenter davantage qu’auparavant. Des rendements plus élevés sont de bon augure pour la monnaie, ce qui constitue un point positif pour le yen japonais.

Un autre point positif est la politique récemment adoptée par le Fonds d’investissement des retraites du gouvernement (GPIF). Ce mois-ci, il a annoncé qu’il prévoyait d’augmenter la part des obligations étrangères et de réduire celle des obligations nationales. Le prix des obligations ne sera plus soutenu lors des baisses, et la hausse des rendements supportera à nouveau le yen japonais.

Le problème est que la communauté financière considère le yen japonais comme une monnaie refuge, de sorte qu’il s’élève souvent en cas de menaces pour la stabilité économique et de risques systémiques. Tant que cette perception ne changera pas, le yen aura du mal à s’apprécier sur la base de fondamentaux internes.

Pour illustrer cela, pensez à l’évolution récente du marché des crypto-monnaies. Au cours du week-end dernier, les principales crypto-monnaies ont chuté de plus de 15 %, ce qui a effrayé les investisseurs en actifs digitaux. Le choc a été si important qu’à l’ouverture du marché des changes, les valeurs refuges telles que le yen japonais et le franc suisse étaient très demandées.

Cependant, cela n’a rien à voir avec les fondamentaux internes du yen, et est déterminé par la façon dont les participants au marché perçoivent le yen dans le contexte international.

En résumé, la Banque du Japon est disposée à laisser le yen augmenter, mais il reste à savoir de combien.