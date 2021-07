Le yen japonais est la vedette de la semaine de trading jusqu’à présent. Il s’est renforcé par rapport à la plupart de ses homologues, malgré la baisse du produit intérieur brut (PIB) du Japon pour le deuxième mois consécutif.

Une semaine importante pour le yen japonais est sur le point de se terminer. Il s’est apprécié par rapport à ses pairs, se renforçant face à des rivaux tels que l’euro, la livre sterling et le dollar australien.

C’est surprenant compte tenu des données qui ont été publiées au Japon cette semaine. Néanmoins, le yen japonais est considéré comme une monnaie spéciale, agissant comme une valeur refuge et étroitement corrélée à l’action des prix sur les marchés boursiers.

Le PIB du Japon a reculé pour le deuxième mois consécutif en mai, bien que de façon marginale. Corrigé de l’inflation, il a baissé de 0,04 %. La reprise stagne, mais cela n’a pas empêché le yen japonais de se renforcer.

La production de voitures particulières pèse sur le PIB du Japon

Les biens durables et le secteur des services ont été les plus durement touchés, tandis que la production de véhicules de tourisme a également diminué. La pénurie de semi-conducteurs en est la cause, et cette situation devrait se poursuivre dans les mois à venir. Du côté positif, les investissements en capital des entreprises privées ont augmenté de 0,6 %. Dans l’ensemble, les importations et les exportations ont diminué, respectivement de 2,6 % et de 0,2 %.

Le yen japonais a surperformé cette semaine, comme le montre l’action des prix sur le graphique EUR/JPY ci-dessous. Depuis le début de la semaine de trading, le yen japonais a été très demandé, sans aucun recul.

Les dépenses des ménages ont surpris à la hausse cette semaine. Elles ont augmenté de 11,6 % en glissement annuel, contre des attentes de 10,9 %, ce qui a alimenté la force du yen.

En outre, les indicateurs avancés pour le Japon, un niveau d’un indice composite qui comprend onze indicateurs, ont suggéré que l’économie est en bonne place. En outre, le sentiment des observateurs économiques s’est encore amélioré, passant à 47,6 contre des attentes de 33,9.

Pour le reste du mois, le principal moteur du yen pourrait être l’évolution des cours sur les marchés boursiers. Les Jeux olympiques devant se dérouler sans spectateurs, l’économie japonaise ne bénéficiera pas de l’afflux habituel de touristes lors d’un tel événement. Cela pourrait finir par coûter aux Japonais quelques points de pourcentage de croissance économique annuelle.