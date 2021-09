Le Nikkei 225, l'indice boursier japonais, a rompu avec une tendance baissière après l'annonce récente de la démission du Premier ministre. Le yen japonais s'est affaibli à la suite de l'annonce par M. Kuroda de la Banque du Japon d'un assouplissement au-delà de COVID-19.

L'attention des investisseurs s'est récemment tournée vers l'Asie. Plus précisément, les événements au Japon ont été particulièrement intéressants ces derniers temps, la démission du Premier ministre Suga ayant déclenché une rupture haussière de l'indice Nikkei 225.

Cette rupture s'explique par le fait que les investisseurs attendent de nouvelles mesures de relance budgétaire de la part des nouveaux dirigeants pour lutter contre les effets de la pandémie de COVID-19. On parle de paquets d'une valeur de plusieurs milliers de milliards de yens – et c'est ainsi que l'indice Nikkei 225 a regagné le niveau des 30 000 points, même si ce n'est que pour une courte période.

Le gouverneur de la Banque du Japon annonce un nouvel assouplissement de sa politique monétaire

La hausse de l'indice Nikkei 225 a entraîné une faiblesse prononcée du yen japonais. Les deux principales paires de devises, l'USD/JPY et l'EUR/JPY, ont toutes deux tradé avec un ton haussier ces derniers temps, regagnant les niveaux de 110, respectivement 130.

La baisse du yen japonais a été alimentée par le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, qui a déclaré dans une interview que l'assouplissement monétaire resterait en place même après la fin du COVID-19.

Ainsi, avec la poursuite des mesures de relance budgétaire et monétaire, les actions ont augmenté et le yen a baissé. Qu'est-ce qui peut mal tourner ?

Beaucoup de choses, mais l'aspect le plus important est ce qui se passe avec l'économie mondiale, en particulier avec l'économie américaine. Un mouvement de prise de risque entraînerait une faiblesse des actions américaines, ce qui affecterait le Nikkei 225 à court et moyen terme. De même, une baisse du risque entraînerait une hausse du yen japonais.

En résumé, si les événements récents sont haussiers pour le marché boursier et baissiers pour le yen, l'économie et les politiques monétaires japonaises ne sont pas indépendantes des événements sur la scène mondiale. Une fois de plus, les corrélations des marchés financiers sont essentielles pour comprendre l'orientation future du marché.