La rémunération réelle des travailleurs diminue aux États-Unis, malgré une hausse des salaires. Les travailleurs voient leurs revenus absorbés par la hausse de l'inflation.

L'événement principal de cette semaine est la publication des emplois non agricoles (NFP) vendredi. La Réserve fédérale (Fed) a clairement indiqué qu'elle ne modifierait pas sa politique tant que les mandats de stabilité de l'emploi et des prix ne seraient pas remplis.

Alors que l'inflation se situe bien au-dessus de l'objectif de la Fed, le marché du travail peut encore s'améliorer. Plus précisément, un examen attentif du nombre de chômeurs par offre d'emploi nous montre que, si ce nombre est en baisse, il reste supérieur au niveau pré-pandémique. Il est donc possible d'améliorer encore la situation.

En outre, bien que la rémunération ait rattrapé la tendance pré-pandémique, le salaire des travailleurs a en fait baissé en 2021 lorsqu'il est ajusté à l'inflation. Les entreprises auront donc encore du mal à trouver des travailleurs tant que la rémunération ne dépassera pas la hausse de l'inflation.

L'indemnisation réelle des travailleurs est tombée en dessous des niveaux pré-pandémiques

Le salaire ajusté pour refléter les changements de prix a augmenté pendant la pandémie, mais la tendance s'est inversée récemment. Comme le taux d'inflation a dépassé l'augmentation des salaires, les travailleurs finissent par gagner moins en termes réels, malgré l'augmentation des salaires en termes nominaux.

En d'autres termes, le salaire d'un travailleur civil permet d'acheter moins de biens qu'il y a trois mois, même si le travailleur gagne plus. Comme la banque centrale n'est pas pressée d'ajuster la politique monétaire pour refléter la hausse de l'inflation, l'écart devrait persister dans les mois à venir.

Par conséquent, lors de l'interprétation du rapport NFP de vendredi prochain et des données détaillées pour le mois de juillet, il convient de tenir compte de l'inflation et de la manière dont elle affecte l'augmentation des revenus horaires moyens (AHE). Tant que le taux d'inflation sera supérieur à l'augmentation de l'AHE, les travailleurs gagneront moins qu'avant la pandémie et ils ne seront pas pressés de combler le nombre record d'offres d'emploi actuellement en Amérique.

En résumé, le rapport NFP qui doit être publié à la fin de la semaine de trading doit être analysé au-delà des grands chiffres. Seule une baisse du nombre de chômeurs par offre d'emploi en dessous des niveaux pré-pandémie rapprochera l'économie du plein emploi et la Fed de la réduction progressive des achats d'actifs.