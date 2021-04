Les traders du dollar canadien devraient prendre note de l’enquête de la Banque du Canada sur les perspectives d’affaires qui a été publiée il y a deux jours.

L’enquête sur les perspectives d’affaires est un indicateur avancé de la santé économique qui permet de prévoir les futures mesures dovish ou hawkish de la Banque du Canada (BOC).

La BOC a augmenté son bilan de façon spectaculaire lorsque la pandémie de coronavirus a atteint le Canada, et la monnaie du pays – le dollar canadien (CAD) – s’est considérablement appréciée. Le prix du pétrole est responsable de la majeure partie de la force du dollar canadien et cela compense en partie l’appréciation. Cependant, la Banque du Canada est à la limite inférieure de sa politique monétaire, et toute réduction des achats d’actifs devrait être considérée comme une hausse du CAD.

Amélioration continue du climat des affaires au Canada

L’enquête a été menée au cours de la seconde moitié de février et de la première partie de mars. Elle révèle que l’optimisme des entreprises est en hausse, principalement alimenté par l’espoir de vaccins efficaces contre le virus COVID-19. Toutefois, les perspectives restent difficiles, même si les ventes des entreprises se sont améliorées par rapport à l’année dernière.

La croissance de la demande a conduit de nombreuses entreprises à augmenter leurs dépenses d’investissement et à revoir à la hausse leurs prévisions d’inflation, mais la BOC reste optimiste quant au maintien des niveaux d’inflation futurs dans la fourchette cible de 1 % à 3 %.

Les consommateurs canadiens s’attendent à augmenter leurs dépenses à mesure que l’année avance, principalement en raison de la réouverture progressive de l’économie. Les services et activités de loisirs devraient se rétablir le plus, car ils ont été les plus touchés pendant la pandémie.

L’enquête n’offre pas de réelles nouvelles pour les traders en devises cette fois-ci, car elle est conforme aux attentes. Toutes les économies développées sont à des stades similaires, les États-Unis étant dans la position la plus favorable en raison du grand nombre d’adultes qui ont déjà reçu un vaccin.

En résumé, les conditions commerciales se sont améliorées depuis la dernière partie de 2020, et c’est un signe encourageant pour la période à venir. Les politiques de la BOC sont aussi souples qu’elles ne l’ont jamais été, et pourtant le CAD a gagné sur toute la ligne en raison d’une tendance haussière constante sur le prix du pétrole. Si le pétrole ne baisse pas significativement par rapport à 60 dollars, la BOC aura du mal à réduire ses achats d’obligations.