La pandémie a changé la façon dont les consommateurs dépensent leurs revenus. Des études économiques nous apprennent que, pendant les périodes d’incertitude, le taux d’épargne augmente à mesure que les gens reportent leurs dépenses.

Des taux d’épargne élevés ont été observés partout dans le monde, les consommateurs américains étant les plus nombreux. En d’autres termes, il y a beaucoup d’argent caché dans des comptes d’épargne, prêt à être déployé, si l’optimisme revient.

L’optimisme est justifié. Les États-Unis vaccinent plus de 2,5 millions de personnes par jour, et l’économie a fortement rebondi, comme le montre le dernier rapport des NFP. En conséquence, les rendements ont augmenté, comme dans une reprise économique, sans que la Fed ne signale aucune intention d’arrêter la hausse. Bien au contraire, la semaine dernière, le président de la Fed, Jay Powell, n’a pas dit que la hausse des rendements américains était désordonnée, ce qui suggère que la Fed est à l’aise avec le résultat. En tant que tel, les rendements ont encore augmenté, déclenchant une forte réaction du dollar américain.

Se pourrait-il que la Fed autorise des rendements plus élevés en signe d’un optimisme accru pour la reprise économique ? Si oui, cet optimisme devrait déclencher une vague de dépenses de la part du consommateur américain, car le capital est tout simplement en circulation, comme le suggère le taux d’épargne élevé. Comme le montre le graphique ci-dessus, il ne s’agit pas seulement des États-Unis, mais le consommateur mondial a réagi de la même manière.

Si l’optimisme revient, une nouvelle vague de relance économique frappera l’économie mondiale, alimentée cette fois par les dépenses de consommation. C’est ce taux d’épargne que la Fed et d’autres banques centrales tentent de convaincre les ménages de baisser, car il alimentera directement la reprise économique.

Taux d’épargne et d’investissement élevés

La nouvelle réalité apportée par la pandémie a montré comment le comportement des consommateurs change. Face à l’augmentation du temps passé en ligne, une grande partie du stimulus fiscal reçu par le consommateur américain a également été consacrée à l’investissement. Non seulement le taux d’épargne a augmenté, mais aussi celui des investissements.

Le meilleur exemple vient de l’un des plus récents lancements d’ETF. David Portnoy est devenu une légende parmi les traders de détail, car il a « dirigé » une armée de nouveaux traders particuliers et a acheté la baisse du marché boursier lors de la chute du marché en mars-avril 2020. Ce mouvement lui a valu une renommée mondiale et, au début de ce mois, il a lancé un ETF appelé BUZZ.

Au final, près de 500 millions de dollars ont été tradés dès le premier jour. Il a éclipsé d’autres lancements, de noms comme JP Morgan ou Fidelity. Le trader particulier a donc beaucoup de liquidités en réserve – plus vite le gouvernement et les banques centrales convaincront la population de dépenser ses économies dans l’économie réelle, mieux ce sera pour la reprise.