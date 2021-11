Les configurations d'analyse technique sont un excellent outil pour trouver la bonne entrée avant d'acheter une action. Voici trois actions à acheter du point de vue de l'analyse technique : Amazon, ABM Industries et Leidos.

La plupart des traders impliqués dans le marché boursier utilisent l'analyse fondamentale pour filtrer le marché et découvrir les meilleures actions à acheter à un moment donné. Des éléments tels que les indicateurs économiques ou les performances financières d'une entreprise font partie de l'analyse fondamentale et offrent un aperçu des états financiers et de l'économie d'une entreprise.

L'analyse technique vient en complément de l'analyse fondamentale. Disons que vous avez trouvé une action que vous souhaitez acheter, mais quand prendre une position longue ? Voici trois actions avec des modèles techniques haussiers – Amazon, ABM Industries et Leidos Holdings.

Amazon

Amazon n'a pas besoin d'être présenté. Le géant du e-commerce emploie aujourd'hui 1,3 million de personnes et sa marque est connue dans le monde entier.

Le cours de l'action n'a rien fait au cours des douze derniers mois. Il a consolidé autour de 3 300 $ et manquait de direction. Cependant, la consolidation horizontale ressemble à un modèle de continuation avec un mouvement mesuré pointant vers un objectif de prix supérieur à 4 200 $.

Comment l'échanger

Les traders voudront peut-être attendre que le prix clôture quotidiennement au-dessus de 3 800 $ avant d'acheter, tandis qu'une baisse en dessous de la zone horizontale invalide le cas haussier.

ABM Industries

ABM Industries est une société de services d'environnement et d'installations aux États-Unis. Ils entretiennent des installations en fournissant, entre autres, des services de conciergerie et d'électricité.

Le cours de l'action s'est corrigé en 2021, cependant, il a formé un triangle en contraction. De plus, la ligne de tendance bd est cassée, ce qui suggère que la configuration s'est terminée.

Comment l'échanger

Une clôture quotidienne au-dessus de 50 $ serait haussière, tandis qu'une baisse en dessous de 44 $ invalide le triangle haussier. À la hausse, les traders devraient viser un nouveau plus haut.

Leidos Holdings

Leidos Holdings est une société américaine fournissant une large gamme de services aux entreprises dans des secteurs tels que le renseignement, la défense ou la santé. Elle propose également des solutions informatiques en cloud computing, entre autres. Un triangle est visible sur le graphique 4h, mais cette fois la ligne de tendance bd n'est pas cassée.

Comment l'échanger

Les acheteurs voudront peut-être attendre que le prix brise la ligne de tendance bd avant d'acheter l'action. Une fois là-bas, le prix ne devrait pas redescendre en dessous de 100 $, sinon la tendance haussière serait invalidée.