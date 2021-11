La facture d'infrastructure de 1,2 billion de dollars devrait mettre les États-Unis sur la bonne voie pour atteindre leur objectif net zéro. Quelles sont les meilleures valeurs minières pour en profiter ?

Ce mois-ci, l'Amérique a approuvé un programme de dépenses d'infrastructure bipartite de 1,2 billion de dollars. Au cours des dix prochaines années, plus de 100 milliards de dollars seront dépêchés pour construire ou moderniser des ponts, des autoroutes ou des routes.

Mais ce n'est pas tout. L'argent ira à d'autres domaines, tels que 63 milliards de dollars pour la gestion de l'eau et des eaux usées, 65 milliards de dollars pour moderniser le haut débit, 65 milliards de dollars pour moderniser le réseau électrique, 17 milliards de dollars pour moderniser et étendre les ports et les voies navigables, etc.

Mais qui va bénéficier du paquet infrastructure ? Le projet de loi devrait mettre le pays sur la bonne voie pour atteindre ses émissions nettes de carbone zéro d'ici 2050, mais davantage d'exploitation minière est nécessaire pour atteindre les objectifs de décarbonation. Par exemple, seule la facture d'infrastructure sera responsable d'une augmentation de la demande d'acier de 75 tonnes.

Par conséquent, les sociétés minières ont de bonnes perspectives. Voici trois noms à considérer : BHP, Anglo American et Ivanhoe Mines.

BHP

BHP est une société australienne qui explore les ressources naturelles du monde entier. Elle extrait du cuivre, de l'argent et de l'uranium, entre autres, et opère avec une marge bénéficiaire brute pour les douze derniers mois de 88,20 %. De plus, le ratio P/E de 9,03 est bien inférieur à la médiane du secteur et le cours de l'action a légèrement baissé l'année dernière.

Anglo-américain

Anglo American est une société britannique active dans l'industrie minière explorant le platine, le charbon métallurgique et thermique et le fer, entre autres. Il se négocie à un ratio cours/bénéfice de 5,07 et un rapport cours/valeur comptable de 1,46.

Le ratio cours/valeur comptable ou PBV est l'une des meilleures mesures d'évaluation. La valeur comptable est la différence entre l'actif d'une entreprise moins le passif, et plus le nombre est bas, mieux c'est.

Mines Ivanhoé

Ivanhoe Mines est une entreprise canadienne basée à Vancouver, opérant dans l'industrie diversifiée des métaux et de l'exploitation minière. Elle explore divers métaux tels que le zinc, le germanium ou le rhodium, principalement en Afrique, et elle a été fondée en 1993.

Le cours de l'action a augmenté de plus de 75 % au cours des douze derniers mois et les ventes de 2022 sont projetées à près de trois fois le niveau de 2021. En 2021, la société devrait atteindre 264 millions de dollars de chiffre d'affaires et un bénéfice net de 107 millions de dollars.