Les dépenses consacrées à la transition énergétique devraient augmenter considérablement dans les années à venir. Pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, des investissements massifs seront nécessaires pour le reste de la décennie.

En décembre dernier, le président des États-Unis, Joe Biden, a signé une ordonnance visant à transformer complètement les bâtiments du gouvernement fédéral et ses moyens de transport. Les objectifs sont plus qu'ambitieux : d'ici 2030, tous les bâtiments du gouvernement fédéral devront fonctionner à l'électricité verte et d'ici 2045, ils devront tous être rénovés.

De plus, d'ici 2035, tous les achats de véhicules neufs ne devront pas avoir de moteur à combustion interne. Et ce n'est que le plan américain, sans tenir compte des efforts mondiaux pour faciliter la transition des investissements. Pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, les investissements doivent s'accélérer de manière significative.

Quelles sont les entreprises qui bénéficieront de la course « passer au vert » ? Voici quelques actions à envisager d'acheter : NanoXplore, Standard Lithium et Siemens Gamesa.

NanoXplore

NanoXplore est une entreprise canadienne de produits chimiques de base de Montréal avec des opérations dans le monde entier. Ses solutions à base de graphène sont largement utilisées dans les secteurs du transport et de l'industrie.

Le cours de l'action est en hausse de +45,45%, et plus récemment, la société a annoncé l'acquisition de Canuck Compounders, un leader dans le compoundage de résines de base.

Lithium standard

Standard lithium est une entreprise opérant dans l'industrie diversifiée des métaux et de l'exploitation minière. Elle explore et développe les propriétés du lithium, l'une des ressources énergétiques les plus importantes.

Les prix du lithium se sont redressés en 2021, au profit des producteurs de lithium et Standard Lithium exploite le projet de lithium qui progresse le plus rapidement en Amérique du Nord.

Siemens Gamesa

Siemens Gamesa est une entreprise espagnole qui emploie près de 25 000 personnes. Elle fournit des solutions d'énergie éolienne dans le monde entier, à la fois onshore et offshore.

Les prévisions de l'industrie onshore prévoient une demande stable à long terme, atteignant des installations de 55 GW d'ici 2025 et 65 GW d'ici 2030. Les tendances offshore sont également fortes, avec une croissance soutenue sur les marchés européens ainsi qu'aux États-Unis.

La société dispose d'une forte prise de commandes et d'un carnet de commandes solide. De plus, il dispose d'une très forte liquidité et d'un bilan solide, ce qui le rend bien positionné pour capter tout le potentiel de l'éolien. Le cours de l'action est en forte baisse en 2021, rendant l'entreprise plus attractive du point de vue de la valorisation.