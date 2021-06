Les actions américaines poursuivent leur course haussière, les principaux indices ayant affiché de nouveaux sommets la semaine dernière, mais à qui appartient le marché des actions d’entreprises, qui représente 70 000 milliards de dollars ?

La pandémie de coronavirus a suscité beaucoup d’incertitude. Le marché boursier est tombé en territoire baissier pour ensuite rebondir encore plus vite.

Il s’avère que les investisseurs n’ont pas peur de verser leurs économies sur le marché des actions. En fait, ils ont emprunté des fonds et en ont investi le produit. Ainsi, le marché boursier américain, le plus important au monde, a atteint 70 000 milliards de dollars au premier trimestre de 2021.

Mais à qui appartient ce marché ?

Qui détient le marché des actions américaines ?

Les ménages américains sont les plus grands actionnaires d’actions. 38% des ménages sont investis sur le marché, bien que leur part ait diminué au cours de la dernière décennie.

En comparaison, l’intérêt des investisseurs étrangers n’a cessé d’augmenter depuis la fin des années 90. Aujourd’hui, les investisseurs étrangers détiennent 16 % de toutes les actions américaines, et leur part ne cesse de croître. Les fonds de pension et les fonds de retraite gouvernementaux représentent 10 % supplémentaires, tandis que le reste appartient aux holdings d’entreprises, aux fonds spéculatifs et à d’autres investisseurs.

Outre les 38 % détenus par les ménages, le segment le plus intéressant est sans doute celui des fonds communs de placement, tant actifs que passifs. Mais qui les possède ?

Une étude de l’Investment Company Institute a révélé que 45,7 % de tous les ménages américains possédaient des fonds communs de placement. Plus précisément, près de 60 millions de ménages étaient investis dans des fonds communs de placement actifs ou passifs.

Le profil du chef de famille type, propriétaire de fonds communs de placement, montre qu’il avait 126 700 $ investis dans quatre fonds communs de placement. En outre, l’investisseur partage la prise de décision en matière d’investissement avec son conjoint ou son partenaire et possède un IRA (compte épargne retraite) traditionnel ou Roth (sans frais de retrait ni taxes).

En d’autres termes, la part des actions américaines détenue par le ménage est bien plus importante que les 38 % indiqués dans le premier graphique. Si l’on ajoute les investissements en fonds communs de placement, les ménages américains détiennent plus de la moitié des 70 000 milliards de dollars du marché des actions.

Cela signifie que tout risque systémique pour les marchés financiers constitue une menace pour l’ensemble de l’économie américaine. Cela donne une meilleure idée de la tâche difficile à laquelle la Fed est confrontée lorsqu’il s’agit de réduire ses taux d’intérêt.