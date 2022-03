Les actions avaient réduit leurs gains antérieurs après que la Réserve fédérale américaine ait relevé les taux d'intérêt de 25 points de base. C'est la première fois que la banque centrale américaine le fait depuis 2018.

Wall Street s'échangeait légèrement à la hausse lors de la séance de fin d'après-midi de mercredi alors que les indices de référence cherchaient à récupérer les pertes constatées à la suite de la hausse de la Fed.

Après s'être échangé en forte hausse lors des premières transactions, le Dow Jones Industrial Average a perdu plus de 500 points pour devenir négatif. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont également baissé.

Les indices sont cependant à la hausse, avec le Dow 0,77% et le S&P 500 et le Nasdaq tous deux plus élevés à 1,44% et 2,74% respectivement.

Le FOMC relève ses taux de 25 points de base

Les actions cherchaient à récupérer leurs gains après que la réaction initiale à la hausse des taux ait poussé les investisseurs dans le coin des vendeurs. Notamment, cependant, le marché avait prévu que le Federal Open Market Committee (FOMC) augmenterait les taux de 25 points de base.

C'est ce qu'a fait le comité en augmentant le taux de référence de 0 %-0,25 % à 0,25 %-0,50 %.

After the #FOMC meeting stocks pulled back from earlier gains as traders digest the decision to raise #interestrates a quarter point. The biggest gainers in the Dow 30 are $JPM, $BA and $NKE all up nearly 4%. https://t.co/RcJj3u0j4t pic.twitter.com/IGiuOThFVE — Yahoo Finance Plus (@yfinanceplus) March 16, 2022

Un communiqué de la Fed a noté que l'inflation américaine restait "élevée" et continue de refléter les déséquilibres de l'offre et de la demande liés à la pandémie". La hausse des prix de l'énergie dans un contexte d'incertitude géopolitique dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie contribue également aux perspectives.

"Les implications pour l'économie américaine sont très incertaines, mais à court terme, l'invasion et les événements connexes sont susceptibles de créer une pression à la hausse supplémentaire sur l'inflation et de peser sur l'activité économique", lit-on dans le communiqué de la Fed.

Le FOMC a annoncé six hausses de taux pour 2022, chacune des réunions restantes de la Fed dans l'année devant voir les taux augmenter. Les analystes prévoient une hausse consensuelle des taux de 1,9 % d'ici la fin de l'année.

En 2023, la Fed envisagerait trois hausses de taux.

Sur d'autres marchés

Ailleurs sur le marché, les prix de l'or ont chuté en dessous de 1 900 $ l'once avant de rebondir. L'or au comptant était proche de 1 916 $ l'once, soit une baisse d'environ 0,8 %. Pendant ce temps, le pétrole a continué de osciller autour de 95 dollars le baril après la vente massive de cette semaine.

En crypto, Bitcoin a glissé des sommets intrajournaliers autour de 41 500 $ pour atteindre des creux de 39 680 $. Un rebond semble être en cours avec le BTC-USD actuellement au-dessus de 40 100 $ avec des gains de 1,5 % au cours des dernières 24 heures.