Wall Street a effacé les gains réalisés dans les premières transactions lundi pour voir une clôture mitigée alors que la pression de vente est revenue avant les données économiques clés.

Alors que les actions ont rebondi à la fin de la semaine dernière pour voir le S&P 500 afficher sa meilleure semaine depuis le début de l'année, la nervosité des investisseurs semble revenir. Le marché, cependant, semble avoir intégré la position belliciste de la Fed et la possibilité de nouvelles hausses de taux.

Le S&P 500 a chuté de 0,4 % tandis que le Dow Jones Industrial Average a clôturé à plat et le Nasdaq a clôturé en baisse de 0,6 %.

Bitcoin dépasse les 44 000 $

Le prix du Bitcoin a bondi à des niveaux proches de 44 500 $ avant de reculer dans les transactions de l'après-midi. Actuellement, la paire BTC/USD change de mains autour de 43 900 $.

Le rallye de Bitcoin a été stimulé par la nouvelle que KPMG au Canada avait ajouté Bitcoin et Ethereum à son bilan.

Le prix d'Ethereum a également grimpé en flèche dans les transactions tôt le matin pour se rapprocher de 3 200 $. (Actuellement, ETH se négocie à près de 3 100 $.

Les actions Meta Platforms baisse de 5 %

Après que la déroute de la semaine dernière ait effacé des milliards de la valeur marchande des Meta Platforms, la société mère de Facebook, les actions du géant des médias sociaux ont chuté de 5 % lundi.

Les actions de PayPal ont chuté de près de 4 %, tandis qu'Alphabet et Netflix ont également baissé au milieu de nouvelles ventes dans les secteurs des communications et de la technologie. Alphabet, la société mère de Google, a perdu 2,9 % de sa valeur tandis que les actions de Netflix ont chuté de 2 %.

Gains

Les principaux bénéfices des entreprises cette semaine incluent Disney (DIS), Uber (UBER), Pfizer (PFE) et Coca-Cola (KO). La semaine dernière, Apple, Microsoft et Amazon ont annoncé leurs revenus et revenus.