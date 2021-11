Les ventes au détail ont augmenté au plus haut depuis mars, dépassant les attentes d'octobre.

Le S&P 500 est en hausse alors que l'optimisme s'infiltre sur le marché.

Walmart baisse de 0,8%, Home Depot augmente de 4% alors que les Américains commencent leurs achats de vacances plus tôt que d'habitude.

Les actions américaines ont augmenté mardi après que des données fraîchement publiées ont montré que les ventes au détail avaient connu leur plus forte augmentation depuis mars.

Selon les données publiées par le département du Commerce, les ventes au détail d'octobre ont bondi de 1,7% pour voir les États-Unis enregistrer trois sauts consécutifs dans les ventes au détail alors que les consommateurs semblaient se précipiter pour les premiers achats des Fêtes au milieu des craintes d'une hausse des prix.

Les ventes d'octobre ont dépassé les prévisions des analystes grâce aux augmentations enregistrées dans les services de restauration, les matériaux de construction, l'essence et les automobiles.

Les indices de Wall Street ont clôturé en grande partie à plat lundi après une autre journée sans orientation claire de la Réserve fédérale sur l'inflation. Cependant, l'optimisme a vu Wall Street se rapprocher d'une clôture plus élevée ce mardi malgré les inquiétudes persistantes des investisseurs. Ce jour-là, les actions de détail et de technologie ont le plus contribué aux gains des indices.

Le S&P 500 est en hausse de 0,3%, le Dow Jones Industrial Average de 0,5% en hausse et le Nasdaq 100 a légèrement plongé à +0,1%.

Walmart plonge, les actions de Home Depot bondissent sur les bénéfices

Le cours de l'action du géant de la vente au détail Walmart est en baisse de 0,8% au moment de la rédaction, malgré la croissance annuelle des ventes de l'entreprise au cours du dernier trimestre. Le cours de l'action Walmart avait bondi au cours de la séance après le rapport sur les résultats, mais a fait face à une certaine pression, les vendeurs étant probablement poussés par les inquiétudes de l'ensemble du marché.

Quant à Home Depot Inc., l'action a bondi de 3,5% sur la journée, les investisseurs gagnant plus de 11,00 $ au milieu de résultats trimestriels meilleurs que prévu dans ses ventes à magasins comparables.

Selon le PDG de la société, Craig Menear, une augmentation des ventes de rénovation domiciliaire a aidé les ventes au troisième trimestre à augmenter de 6,1 %. La société s'attend à une augmentation des dépenses au cours de la période des fêtes pour améliorer les perspectives du 4e trimestre, avec des estimations plus élevées des ventes au détail.