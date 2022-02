Les actions américaines ont terminé janvier sur une note positive, tous les principaux indices enregistrant une hausse.

Le S&P 500 a grimpé à 4 515,53, gagnant 1,89 % tandis que le Dow Jones Industrial Average a clôturé en hausse de plus de 400 points à 35 131,86 avec 1,17 % de gains. Le Nasdaq Composite, riche en technologies, a enregistré le plus de hausses, enregistrant des gains de 3,41 % pour clôturer à 14 239,88.

Alors que les indices restent nettement au delà de leurs récents sommets, les investisseurs pourraient être heureux de voir la fin du mois de janvier, un mois qui a marqué la pire performance du marché boursier depuis mars 2020.

En janvier, les actions ont été battues au milieu des craintes des investisseurs concernant les hausses de taux, que la Fed envisage pour mars. Les inquiétudes concernant le rythme du resserrement après que l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis ait atteint des sommets de 7 % pour un sommet de quatre décennies ont également rongé l'optimisme du marché et fait baisser les actions.

Lundi, les analystes de Morgan Stanley ont déclaré qu'il serait difficile pour l'indice S&P 500 de répéter les rendements de l'an dernier compte tenu des perspectives suggérées par les données manufacturières américaines.

Selon les analystes, les commandes manufacturières mensuelles montrent des faiblesses, avec une corrélation entre les données et la direction boursière au cours des 20 dernières années. Les analystes s'attendent également à ce que la volatilité reste élevée, avec des limites potentielles à la mesure dans laquelle les investisseurs agressifs pourraient vouloir acheter la baisse.

Rallye des actions de Robinhood, Spotify et Sony

La saison des résultats s'accélère cette semaine, avec les géants de la technologie Alphabet, Meta Platforms et Amazon. Bien que les marchés puissent se concentrer sur ces entreprises, d'autres mouvements importants se produisent sur le marché.

Les actions de Robinhood ont bondi de 11% lundi, poursuivant la hausse observée depuis vendredi, lorsqu'il a été révélé que Cathie Wood's Ark Invest avait déchargé une action clé et acheté pour plus de 30 millions de dollars d'actions de l'application de trading.

L'action de Robinhood s'est effondrée après ses résultats décevants, mais la crise semble avoir fourni une opportunité "d'acheter la baisse" pour Ark Invest. Les actions de Robinhood ont augmenté de près de 10 % au cours des cinq derniers jours, bien qu'elles restent en baisse de plus de 23 % depuis le début de l'année.

Spotify a bondi de 13,5 % lundi pour connaître un rebond spectaculaire après le ralentissement de vendredi. Le stock de la plateforme de streaming avait été mis sous pression après que l'hôte de "The Joe Rogan Experience" ait été critiqué pour le contenu lié à Covid-19.

Le podcasteur influent s'est excusé et Spotify a déclaré qu'il prendrait des mesures pour éviter qu'un tel scénario se reproduise.

Les actions de Netflix et Tesla ont également bondi lundi, Netflix gagnant plus de 11% et Tesla augmentant de 10,7%. Les actions Sony ont gagné 65 actions lundi après l'acquisition par la société de la plateforme vidéo Bungie pour 3,6 milliards de dollars.

Sur d'autres marchés

Le rendement du Trésor américain à 10 ans est en hausse de 5 points de base à 1,787% après avoir glissé à 1,782% lundi. Le rendement de référence était de 1,779 % vendredi.

Les prix du pétrole continuent de osciller autour de 89 $ après une légère baisse par rapport aux sommets de sept ans atteints la semaine dernière. La semaine verra les pays de l'OPEP+ tenir une autre réunion sur la production, bien que les tensions géopolitiques dans la région de Crimée puissent être un facteur négatif.

L'or est de 0,4% à 1 803 $ l'once, rebondissant à partir de creux intrajournaliers à près de 1 798 $ l'once.

Bitcoin est en hausse de 3,5% à 38 550 $ alors qu'il poursuit sa lente ascension vers des niveaux de résistance majeurs autour de 40 000 $.