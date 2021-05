Les actions américaines ont connu un excellent début d’année de trading. Le rallye peut-il se poursuivre ?

Le marché boursier américain a fortement rebondi après la pandémie de COVID-19. Sous l’effet d’une politique monétaire et fiscale laxiste, les indices boursiers se sont redressés depuis le creux de mars 2020 et n’ont jamais regardé en arrière.

La dernière poussée à la hausse a été déclenchée par l’annonce en novembre dernier que les vaccins COVID-19 sont efficaces contre le virus. Cette annonce a déclenché un rallye massif vers la fin de 2019 – un rallye qui s’est poursuivi dans la nouvelle année.

2021 est en passe de devenir l’une des meilleures années en termes de performance du marché boursier américain. Une analyse du rendement cumulé par année civile au cours du siècle dernier (c’est-à-dire depuis 1927) montre que 2021 livre des résultats stupéfiants au premier trimestre de l’année.

Alors que l’année de trading est encore relativement jeune, les entreprises américaines ont enregistré des revenus impressionnants au premier trimestre, et les mesures de relance budgétaire et monétaire restent en place. La voie est donc ouverte pour de nouvelles performances, du moins si l’on en juge par la façon dont les fondamentaux se présentent.

Qu’est-ce qui pousse les actions à la hausse ?

La politique monétaire et la politique budgétaire jouent certainement leur rôle. Nous avons rarement vu dans le passé les deux travailler main dans la main dans une telle mesure. En outre, la rapidité avec laquelle la nouvelle administration américaine a agi pour mettre en place les mesures de relance a surpris positivement les marchés.

En conséquence, l’économie américaine est désormais confrontée à une pénurie de main-d’œuvre, et de nombreux États envisagent d’assouplir leurs réglementations afin que les entreprises puissent combler leurs postes vacants. Les ventes au détail sont en plein essor, le marché immobilier est en plein essor, et l’inflation aussi.

L’inflation est la principale préoccupation ici. Alors que, par définition, l’inflation devrait se traduire par une monnaie plus faible, donc des cours de bourse plus élevés, l’histoire nous dit le contraire.

Les années 1970 ont été connues comme une période de forte inflation, et cette période a déclenché une baisse massive du marché des actions. Par conséquent, l’inflation peut agir comme une épée à double tranchant – elle peut pousser les actions encore plus haut, mais elle peut aussi leur nuire dans les mois à venir.

Une chose est sûre, la Fed a fait ce qu’il fallait faire et continue de fournir un assouplissement monétaire massif qui supporte le marché boursier. Plus les indices montent, plus la volatilité absolue sera grande, de sorte que la route à suivre n’est pas sans risques. Toutefois, si l’on se réfère aux données historiques, 2021 a de grandes chances d’être une année de rendement supérieur à la moyenne.