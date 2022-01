Le Nasdaq a augmenté dans une légère hausse intra-session mais a chuté en fin d'après-midi pour réduire les gains de 2% et clôturer environ 1,3% en baisse.

Dow a clôturé en baisse de plus de 300 points alors qu'il est resté dans le rouge pour le quatrième jour cette semaine.

Les bénéfices de Netflix sont également sortis, les actions baissent de 1,5% avant l'annonce.

Les actions américaines se sont négociées à la baisse vers la clôture de la séance pour se terminer jeudi dans le rouge et voir le Nasdaq clôturer à nouveau à la baisse.

L'indice à forte composante technologique a clôturé en baisse de 1,3 %, baissant fortement vers la cloche pour effacer les gains réalisés plus tôt lorsqu'il avait bondi de plus de 2 %. La hausse a suivi une positivité générale sur le marché alors que plusieurs sociétés ont annoncé leurs résultats du quatrième trimestre.

L'ambiance optimiste n'a cependant pas permis au S&P 500 et au Dow Jones Industrial Average de conserver leurs gains, la confiance des investisseurs déclinant rapidement en fin d'après-midi.

Le Dow Jones a chuté de 0,9% pour clôturer plus de 300 points et enregistrer des pertes pour le quatrième jour de cette semaine. Pendant ce temps, le S&P 500 a également réduit ses premiers gains pour clôturer en baisse de 1,1 %.

Les actions de Netflix chutent de 1,5 %

Les actions de Netflix Inc. ont chuté de 1,5 % jeudi avant les bénéfices de la société après la cloche de clôture. L'action a clôturé à 508,25 $ après avoir touché des creux de 506,93 $ et 526,64 $. Netflix est en baisse de plus de 5 % cette semaine et de près de 15 % depuis le début de l'année.

Le service de streaming a annoncé son bénéfice par action (EPS) à 1,33 $, une estimation meilleure que prévu de 0,82 $. Les revenus ont atteint 7,71 milliards de dollars pour confirmer les prévisions des analystes, tandis que les abonnés nets payants à travers le monde ont doublé par rapport au troisième trimestre à 8,19 millions contre 4,4 millions.

L'action d'American Airlines chute de 3 %

American Airlines Group Inc a également publié ses résultats qui montrent que la compagnie aérienne a perdu 931 millions de dollars au quatrième trimestre. Mais malgré la perte, le rapport a enregistré une perte par action de 1,42 $ contre des estimations d'analystes de 1,46 $ sur des revenus de 9,43 milliards de dollars et 9,344 milliards de dollars respectivement.

Commentant la performance de l'action face à la pandémie de Covid-19 et le lent retour à la normale, le PDG d'American Airlines, Doug Parker, a noté :

« Nos avions sont raisonnablement pleins, mais ils le sont en grande partie à cause des voyageurs d'agrément. La demande des entreprises n'a pas autant rebondi . »

Cependant, il a ajouté que les choses pourraient commencer à s'améliorer pour l'entreprise "lorsque les entreprises reviendront à leurs habitudes de voyage antérieures". Dans ce cas, il pense que le cours des actions de la société augmentera.

Le cours de l'action AAL a chuté de 3,2% jeudi.

À travers les marchés

Le rendement du Trésor à 10 ans a également a chuté, atteignant 1,85 % alors qu'il s'est atténué par rapport au sommet de mercredi de 1,9 %.

Ailleurs, les prix du pétrole et de l'or ont également légèrement baissé, tandis que l'indice du dollar s'est raffermi face à un panier des six principales devises. La force du billet vert face à l'euro et à la livre sterling l'a fait grimper de 0,34 % à 95,83.