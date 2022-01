Le chiffre d'affaires d'Apple Inc. a bondi de 11 % au premier trimestre, en hausse dans toutes les catégories, à l'exception de l'iPad.

Les actions de Visa se sont négociées à la hausse tandis que Robinhood a chuté après les heures de négociation.

Les actions Apple (AAPL) ont bondi de plus de 4 % après les heures de négociation jeudi après les bénéfices records de la société au premier trimestre.

Les revenus du géant de la technologie pour le trimestre ont augmenté de 11%, la plus forte augmentation en pourcentage en un seul trimestre, les ventes dans presque toutes les catégories de produits dépassant les attentes de Wall Street.

Apple Inc. a atteint des ventes historiques malgré des problèmes majeurs de chaîne d'approvisionnement dans l'ensemble de l'industrie et la baisse du marché occasionnée par le sentiment négatif autour d'Omicron. Comme l'a noté le géant de la technologie, la forte demande pour ses derniers produits et services a fait grimper les revenus.

Chiffre d'affaires d'Apple Inc. au premier trimestre 2022

Les revenus ont atteint 123,9 milliards de dollars, en hausse de 11 % d'une année sur l'autre et supérieurs aux estimations des analystes de 118,6 milliards de dollars. Le bénéfice par action (EPS) est passé à 2,10 $ par action, contre 1,89 $ estimé, affichant un bond de 25 % d'une année sur l'autre.

Dans la catégorie des produits, les ventes de l'iPhone se sont élevées à 71,63 milliards de dollars contre 68,34 milliards de dollars estimés, et ont porté les gains en glissement annuel à 9%.

Les revenus des services ont également augmenté, avec des ventes déclarées de 19,52 milliards de dollars contre 18,61 milliards de dollars attendus à Wall Street, tandis que les revenus de Mac se sont élevés à 10,85 milliards de dollars contre environ 9,52 milliards de dollars. Les revenus dans les deux catégories ont augmenté respectivement de 24 % et 25 % d'une année sur l'autre.

La société a cependant manqué les estimations des analystes pour les revenus de l'iPad, qui ont été rapportés à 7,25 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 8,18 milliards de dollars prévus par Wall Street. Cela a montré une baisse de 14% d'une année sur l'autre.

Le PDG d'Apple, Tim Cook, a déclaré que les résultats historiques du premier trimestre étaient dus à " la gamme de produits et services la plus innovante " de l'entreprise. Il a ajouté que cela s'est produit principalement en raison de la forte demande des clients à travers le monde au milieu des préoccupations de Covid-19.

Apple a publié ses résultats du premier trimestre après la cloche de clôture, Wall Street ayant vu les principaux indices reculer après une ouverture en hausse. Le Dow Jones a clôturé presque inchangé, tandis que le S&P 500 a glissé de 0,54 % et le Nasdaq a clôturé en baisse de 1,4 %.

Ailleurs en bourse

Les actions Visa (V) ont augmenté de 4,6 % après les heures de négociation, l'action haussière du géant des paiements venant après que les bénéfices aient dépassé les estimations. Le bénéfice par action de la société de cartes de crédit était de 1,81 $, ajusté, dépassant les estimations des analystes de 1,70 $ par action.

Les actions de Robinhood (HOOD) ont chuté de plus de 6% dans les échanges réguliers et de 11% après les heures. Cela fait suite aux prévisions de revenus décevantes de l'application de trading pour le premier trimestre.