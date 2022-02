Les actions d'Alphabet Inc., la société mère de Google, ont grimpé de 10 % en précommercialisation après les résultats du quatrième trimestre

Les contrats à terme américains en hausse, les actions européennes en hausse mercredi alors que les investisseurs regardent les données économiques et les bénéfices supplémentaires d'Amazon, ICE et Activision, entre autres

Le pétrole glisse, l'or est stable et le bitcoin est plat

Les actions américaines ont conservé des gains mineurs mardi pour enregistrer une deuxième journée consécutive dans le vert. Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,7 %, tandis que le Nasdaq Composite et le Dow Jones Industrial Average ont terminé en hausse de 0,8 %.

Les contrats à terme américains étaient plus élevés mercredi matin, les marchés se préparant aux données économiques sur la masse salariale privée. Plus tôt dans la journée, les données en provenance d'Europe ont montré que l'inflation de la zone euro avait augmenté de 5 % en décembre pour voir les prix à la consommation de 5,1 % l'année dernière.

En Europe, les actions étaient en hausse mercredi matin, avec le Stoxx 600 paneuropéen en hausse de 0,6 % et le FTSE 100 britannique en hausse de 0,8 %. Le DAX allemand et le CAC 40 français ont également augmenté de 0,4 %, les gains à travers le continent reflétant les gains de mardi à Wall Street.

En Asie, le Nikkei du Japon a augmenté de 1,7 % alors que les marchés de la Chine, de la Corée du Sud et de Hong Kong, entre autres, sont restés fermés pour les vacances de l'année lunaire.

Gains alphabétiques

Mardi, les actions de la société mère de Google, Alphabet, ont bondi de plus de 10 % après que les bénéfices de la société aient dépassé les attentes, atteignant des sommets de 3 043 $ dans les échanges avant commercialisation mercredi.

Le chiffre d'affaires trimestriel du conglomérat technologique a augmenté de 32 % pour atteindre 75,33 milliards de dollars, contre environ 71,17 milliards de dollars d'une année sur l'autre. Le bénéfice par action a également dépassé les estimations, s'établissant à 30,69 $ contre 27,34 $ attendus.

Le chiffre d'affaires d'Alphabet pour l'exercice 2021 s'élevait à 257 milliards de dollars, soit une augmentation impressionnante de 41 % par rapport aux revenus de 2020.

Alphabet a également annoncé une division d'actions de 20 pour 1, avec la division fixée pour les trois offres d'actions de la société (classe A, classe B et classe C).

La saison des résultats se poursuit, avec des résultats importants en Europe et aux États-Unis cette semaine. Amazon, InterContinetalExchange Group et Activision Blizzard Inc. présentent mercredi leurs résultats américains.

L'Autrichien Ocado, le Danois Novo Nordisk et le Suédois Hexagon ont annoncé des résultats meilleurs que prévu pour voir la saison des résultats européens entrer dans les perspectives optimistes décrites à Wall Street.

Mise à jour des marchés

Ailleurs, les prix du pétrole ont pris un coup pour osciller autour de 88,13 $ le baril et les rendements du Trésor sont en baisse, le rendement du Trésor américain à 10 ans glissant à 1,779 %.

L'or se maintient au-dessus de 1 804 $ l'once alors que l'indice du dollar se débat contre un panier de ses pairs.

Bitcoin est stable à environ 38 680 $, avec des gains hebdomadaires à 4,6 %.