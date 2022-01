L'action JPMorgan a chuté après que le directeur financier de la banque, Jeremy Barnum, a parlé de « vents contraires » dans les dépenses élevées.

Les actions de Citigroup ont également chuté, la banque annonçant la vente pour 2,7 milliards de dollars de ses opérations bancaires aux particuliers au Vietnam, à Singapour, en Thaïlande et en Malaisie.

L'action Wells Fargo a grimpé dans les premiers échanges, la hausse venant du fait d'une faiblesse plus large du marché boursier vendredi.

JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC) et Citigroup (C) ont souligné vendredi la semaine des bénéfices des banques, les trois principaux services financiers et banques d'investissement affichant des bénéfices meilleurs que prévu.

Les bénéfices des banques sont sortis alors que les marchés boursiers ont connu un ralentissement plus important après les données chaudes de l'inflation aux États-Unis et la nervosité des investisseurs face aux hausses imminentes des taux d'intérêt de la Fed.

Les marchés européens se dirigeaient vers une clôture en baisse après la fin des actions asiatiques avec le Nikkei du Japon, le Kospi de la Corée et le Shanghai de la Chine.

Aux États-Unis, Wall Street a également connu une pression à la baisse accrue alors que tous les principaux indices se débattaient dans un contexte de gains pour le dollar et les rendements obligataires.

L'action JPMorgan détient 5% après les bénéfices

Les actions JPM ont baissé de 5% à 160,00 lors des premières transactions vendredi, malgré les rapports sur les bénéfices montrant un bénéfice trimestriel par action de 3,33 $, dépassant les estimations des analystes de 2,98 $.

Cependant, le bénéfice par action était inférieur aux 3,79 $ par action rapportés au même trimestre il y a un an. Le chiffre d'affaires de la banque s'est élevé à 29,26 milliards de dollars, contre 29,34 milliards de dollars pour le même trimestre en 2020.

Après les baisses observées vendredi, l'action JPM a maintenant plongé de 1,02% dans les rendements YTD. C'est une augmentation d'environ 13 % par rapport à l'année dernière.

L'action Citigroup baisse de 3%

Les actions de Citigroup ont chuté de près de 3% à 65,08 lors des premières transactions, la baisse survenant également après que la banque a publié ses résultats trimestriels.

Le rapport sur les résultats du quatrième trimestre a montré un bénéfice de 1,46 $ par action, soit 28% de moins que les résultats du quatrième trimestre 2020 mais supérieur aux estimations des analystes de 1,38 $. Les bénéfices ont cependant été réduits de 0,53 $ après la vente d'activités grand public dans quatre pays asiatiques.

Les revenus au cours du trimestre ont augmenté de 1,12 % à 17,02 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes de 16,77 milliards de dollars. Cependant, le bénéfice net de Citigroup a chuté de 26% à 3,2 milliards de dollars, les dépenses d'exploitation ayant bondi de 18% en glissement annuel à 13,5 milliards de dollars.

L'action Wells Fargo bondit de 4,5%

Wells Fargo a également publié vendredi ses résultats du quatrième trimestre. La société a déclaré un bénéfice PCGR de 1,38 $ par action, ce qui représente une croissance impressionnante de 109% par rapport aux 0,66 $ par action rapportés au quatrième trimestre 2020.

L'action de la société a connu une hausse de plus de 3 % avant la mise en marché et s'est négociée jusqu'à 58,87 $. L'action WFC a augmenté de 4,5% dans les échanges en milieu de matinée, avec des gains cumulatifs de plus de 15%.

Gains la semaine prochaine

La saison des résultats se poursuit avec une multitude d'entreprises qui publient leurs résultats au cours du week-end, alors que les marchés boursiers semblent se stabiliser après avoir été secoués par l'inflation et des hausses de taux d'intérêt potentiellement plus rapides que prévu par la banque centrale américaine.

Parmi les faits saillants, Bank of America et Morgan Stanley publient leurs résultats du quatrième trimestre 2021 respectivement mardi et mercredi.

Parmi les autres actions importantes à surveiller avant les rapports sur les bénéfices, citons Netflix, UnitedHealth Inc. et Costco Wholesale Corp.