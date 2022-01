Les actions de KB Home progressent de 13% après de solides bénéfices au quatrième trimestre Les marchés asiatiques clôturent de manière mitigée, Nikkei et Kospi en baisse Les actions de Genting à Hong Kong chutent de plus de 50% alors que la société met en garde contre les défauts de paiement En Europe, les actions se négocient en grande partie à plat alors que les investisseurs réagissent aux données chaudes de l'inflation américaine.



Les actions américaines ont ouvert en hausse, le S&P 500, le Nasdaq Composite et le Dow Jones Industrial Average ayant tous ajouté 0,30 % ou plus lors des premières transactions jeudi.

Lam Research et Biogen Inc sont les plus performants sur le composite Nasdaq, tandis que Boeing Co et Visa sont les principaux gagnants sur le Dow Jones.

Ailleurs, KB Home, coté au NYSE, l'action (NYSE : KBH) a bondi à deux chiffres après avoir annoncé de solides bénéfices au quatrième trimestre. Les actions du constructeur de maisons basé à Los Angeles ont bondi de 13,7% en début de séance, le sentiment étant soutenu par les attentes d'une forte demande dans le secteur du logement.

Genting Hong Kong plonge ses actions

Les marchés asiatiques ont clôturé de manière mitigée jeudi, avec le Nikkei japonais, le composite chinois de Shanghai et le Kospi coréen en baisse de 0,35% à 1,2%. Les indices australiens ASX 200 et HSI de Hong Kong ont clôturé en hausse de 0,48% et 0,11%.

Les actions du grand croisiériste Genting Hong Kong ont plongé de plus de 50% jeudi alors que la compagnie a confirmé la possibilité de manquer à ses obligations financières.

La cotation des actions de la société à la bourse de Hong Kong était suspendue depuis le vendredi 7 janvier et n'a repris que le jeudi 13 janvier. Mais l'opérateur en difficulté a vu ses actions chuter de 50% à la clôture, tombant à des plus bas de 0,30 HKD après une ouverture à 0,60%.

Genting attend le résultat d'une procédure judiciaire liée au MV Werften, qui implique une installation de 88 millions de dollars.

La crise de la dette du croisiériste de luxe a été aggravée par la pandémie de Covid-19, avec 3,4 milliards de dollars dus aux créanciers encore à honorer. La société a déclaré qu'elle pourrait faire défaut jusqu'à 2,78 milliards de dollars.

Actions européennes à plat

Les marchés européens ont été largement étouffés lors des échanges de jeudi après-midi, un jour après que les données sur l'inflation aux États-Unis ont montré que l'IPC avait augmenté de 7% en glissement annuel pour son rythme le plus élevé depuis 1982.

L'indice Stoxx 600 était en grande partie stable autour de 0,06%, tandis que le FTSE 100 britannique était en hausse de 0,1%. Le CAC français a connu la plus forte baisse de la journée, avec l'indice parisien en baisse de 0,6%. Le DAX allemand a augmenté de 0,08% alors que le FTSE MIB italien a légèrement progressé de 0,3%.

Le ralentissement des indices boursiers survient alors que les investisseurs digèrent les données sur l'inflation et évaluent les remarques du président de la Fed, Jerome Powell, concernant les hausses des taux d'intérêt en 2022.

Les actions Sage Group Plc et Persimmon ont été parmi les moins performantes du FTSE 100, perdant respectivement 2,2% et 1,9%. Les actions de la chaîne de supermarchés Tesco ont également baissé, perdant 1,5% dans les échanges de l'après-midi.

Countryside Properties était en baisse de 25% pour mener le peloton des perdants sur le FTSE 250, la société de construction de logements ayant récemment annoncé une baisse de 55% de son bénéfice d'exploitation pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2021.

Forex

L'indice du dollar est resté en dessous de 95,00, les principaux pairs cherchant à en profiter.

L'euro a augmenté de 0,17% à 1,148 $, tandis que la livre a gagné 2,2% pour osciller autour de 1,373 $. Le yen japonais, l'une des devises refuges, s'est apprécié de 0,33% face au dollar à 0,875.

Le dollar australien s'est également apprécié face au billet vert, changeant de mains en hausse de 0,27% à 0,731 alors que les marchés surveillent le cycle de resserrement monétaire de la banque centrale américaine.

Ailleurs, le pétrole WTI a légèrement augmenté à 82,67 $ le baril, en baisse par rapport aux sommets de 84,68 $ de mercredi.

Les prix de l'or oscillaient autour de 1 823,62 $ l'once, après avoir augmenté mercredi pour atteindre 1 828 $ l'once.

Bitcoin s'échangeait autour de 43 875 $ alors que la crypto envisageait une pause vers la prochaine zone de résistance à 44 000 $