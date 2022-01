Les actions de Tesla Inc. ont augmenté lundi alors que les échanges ont commencé fortement pour l'un des principaux acteurs de Wall Street, l'action TSLA atteignant 1 170 $ lors des premières transactions.

La forte hausse du cours de l'action du constructeur de voitures électriques intervient après que la société a annoncé des chiffres étonnants lors de ses livraisons de véhicules au quatrième trimestre (octobre-décembre).

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a félicité la main-d'œuvre mondiale de l'entreprise pour le bon travail.

Les 308 600 véhicules livrés au quatrième trimestre ont dépassé les estimations de Wall Street de 263 026, malgré les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement qui ont affecté les expéditions de puces à travers le monde. Les livraisons ont augmenté de près de 70 % ce trimestre en glissement annuel et ont également dépassé les 241 300 véhicules du troisième trimestre d'environ 30 %.

Les rapports trimestriels de Tesla sur les livraisons sont un indicateur clé de la demande globale de véhicules électriques, la stature de l'entreprise en tant que leader mondial étant considérée comme un indicateur de la demande dans l'ensemble du secteur.

En dépassant les estimations des analystes, le constructeur de véhicules électriques a souligné sa capacité à répondre à la demande, et les chiffres meilleurs que prévu constituent une bonne nouvelle alors que la société propose de maintenir une augmentation annuelle de 50 % des livraisons.

Avec des livraisons annuelles atteignant 936 172 pour 2021, Tesla aborde 2022 sur de bonnes bases, ayant augmenté sa production et ses livraisons dans le monde de 87 % par rapport à l'année précédente.

Selon l'animateur de "Mad Money" de CNBC, Jim Cramer, cela pourrait être une autre année "magique" pour Tesla.

"This is another possible year of living magically. You do not value @Tesla by the car. You value it by market share," says @jimcramer on why $TSLA could have another big year in 2022. "An EV is worth a great deal more than an industrial combustion engine." pic.twitter.com/Qf4nuRNZu2

— Squawk Box (@SquawkCNBC) January 3, 2022