Les marchés américains resteront fermés lundi, avec la lumière de la semaine sur le front des données, mais voici ce qui pourrait faire bouger les actions cette semaine :

La semaine voit les bénéfices de plusieurs sociétés américaines, dont Goldman Sachs et Netflix. Les investisseurs sont également susceptibles d'observer les mesures prises par les décideurs politiques chinois après que ses données sur le PIB ont montré que l'économie a augmenté de 4 % au quatrième trimestre et de 8,1 % l'année dernière.

Le Shanghai Composite a augmenté de 0,58 %, tandis que la composante de Shenzhen a bondi de 1,5 % pour mener les gains dans la région Asie-Pacifique. Le Nikkei 225 du Japon a augmenté de 0,74 % tandis que l'ASX 200 de l'Australie a gagné 0,32 %. Le Kospi sud-coréen a cependant chuté de 1,09% et l'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 0,68% pour souligner la faiblesse persistante du marché boursier.

Les marchés européens ont ouvert en hausse, avec le FTSE 100 en hausse de 0,66% et l'indice paneuropéen Stoxx 600 en hausse de 0,57%. Le DAX allemand et le CAC français sont également en tête des autres bourses européennes en affichant un début de semaine positif, respectivement en hausse de 0,4% et 0,62%.

Avec la lumière des données lundi, les marchés se concentreront probablement sur ce qui les attend cette semaine.

Outre les bénéfices du quatrième trimestre, les données sur l'inflation au Royaume-Uni pour décembre ainsi que le langage et le ton de la BCE dans son procès-verbal de la réunion de décembre mettront en évidence les événements clés à surveiller cette semaine.

Déclarations de politique de la banque centrale

La Banque du Japon publiera mardi une déclaration sur l'inflation, la récente flambée des prix étant un segment clé à commenter. Cela viendra à la fin d'une réunion de deux jours qui commence lundi.

Mercredi, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Bailey, prendra la parole, les marchés se concentrant probablement sur ses commentaires sur l'inflation après que la BoE a surpris en décembre dernier avec une hausse des taux d'intérêt.

Jeudi, la Banque centrale européenne publiera le procès-verbal de la réunion de décembre de la banque. Alors que la banque centrale de la zone euro a choisi de s'en tenir aux mesures de relance existantes plutôt que d'augmenter les taux, les investisseurs seront intéressés par les détails de ce que les décideurs politiques pensent de la hausse des prix à la consommation dans les États membres.

Résultats du quatrième trimestre

Le marché boursier a jusqu'à présent connu un début cahoteux en 2022, les valeurs technologiques et de croissance étant celles qui souffrent le plus. Mais les investisseurs seront intéressés par la saison des bénéfices pour un déclencheur positif avant les hausses de taux de la Fed.

Les marchés boursiers chercheront également à générer des bénéfices solides pour aider à freiner la flambée des rendements du Trésor, un scénario qui a historiquement entravé les actions de croissance.

Mardi, Goldman Sachs mettra en évidence les résultats du quatrième trimestre dans le secteur financier, les autres devant être annoncés étant Charles Schwab et BNY Mellon.

Mercredi verra le rapport de Bank of America et Morgan Stanley. Également prévu pour mercredi est Procter & Gamble. Les investisseurs en actions de FAANG surveilleront également Netflix, qui fera rapport jeudi.

Données sur l'emploi et l'inflation au Royaume-Uni

Les données sur l'inflation et le marché du travail au Royaume-Uni sont également publiées cette semaine, les données de l'IPC publiées mercredi devraient montrer que l'inflation a augmenté de 5,2%. La BoE a déjà prévu un pic à 6 % au début du deuxième trimestre, de sorte que les détails du marché du travail pourraient être les informations essentielles que les investisseurs doivent surveiller.

L'IPC de la zone euro sera publié jeudi, tandis que vendredi verra les détails de la publication britannique sur les ventes au détail.

Les marchés américains sont fermés lundi pour la journée Martin Luther King Jr.