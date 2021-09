L'indice Nikkei 225 a atteint un sommet de 31 ans cette semaine. La forte dynamique se poursuit après la démission du Premier ministre Suga. Dans le même temps, le yen japonais se renforce.

Des développements excitants pour les traders de devises proviennent d'Asie. L'indice Nikkei 225 a atteint son plus haut niveau en 31 ans cette semaine, alors que le rallye qui a suivi la démission du Premier ministre Suga se poursuit.

Suga a été considéré comme gérant mal la lutte contre la pandémie, et les nouveaux candidats ont promis un nouveau stimulus fiscal. En conséquence, l'indice Nikkei 225 a rompu avec une possible formation haussière et a atteint de nouveaux sommets.

Le yen japonais s'est renforcé

Un marché boursier en hausse est généralement associé à une devise plus faible. Seulement, dans ce cas, le yen japonais a fait le contraire – il a gagné sur le tableau de bord des devises.

La paire USD/JPY s'est échangée près du niveau de 110 pendant un certain temps maintenant. Beaucoup ont vu la paire augmenter, confirmant la hausse de l'indice Nikkei 225. Au lieu de cela, elle a chuté de près de 100 pips hier.

Le yen japonais s'est également renforcé contre l'euro. En conséquence, l'EUR/JPY a chuté de 130, dans un déclin similaire à celui de la paire USD/JPY.

L'une des caractéristiques du yen japonais est qu'il se reprend sur les baisses du marché. Par exemple, la faiblesse des marchés boursiers américains déclenche généralement une réaction haussière du yen japonais, car les investisseurs perçoivent la monnaie japonaise comme une valeur refuge. Le franc suisse est une autre monnaie refuge. Par conséquent, la corrélation du yen japonais avec le marché boursier américain plutôt qu'avec le marché boursier japonais est une divergence curieuse.

Le moment de la hausse est également intéressant. Alors que l'activité des marchés financiers s'intensifie après les mois d'été, la force du yen japonais peut signaler la crainte d'un repli du marché.

La vraie question est la suivante : quel marché boursier, le marché américain ou le marché japonais ?