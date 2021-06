Acheter la tendance est une pratique populaire sur le marché boursier et mi-juin pourrait être un bon moment pour examiner les actions les plus performantes à acheter en 2021.

Où puis-je acheter des actions performantes en juin 2021 ?

Les meilleures plateformes sur lesquelles acheter les actions les plus performantes sont eToro et Capital.

eToro

Le courtier réglementé eToro offre aux traders des fonctionnalités intéressantes qui leur permettent de copier les décisions d’investissement prises par des traders experts. Le portefeuille d’actifs du courtier couvre les marchés du monde entier. Vous pouvez acheter les actions les plus performantes sur eToro, où que vous soyez dans le monde. Il suffit de s’y inscrire et d’ouvrir un compte réel pour commencer à investir dans les actions. Vous pouvez d’ailleurs profiter de différents actifs sur cette plateforme comme le Forex, les indices, les matières premières et les crypto-monnaies.

Capital

Capital est une plateforme de courtage en ligne qui offre aux traders la possibilité d’investir sur plus de 3 000 marchés. Le courtier est classé parmi les meilleurs en termes de matériel pédagogique et de ressources pour trader les actions, les matières premières, les ETF et le Forex, entre autres actifs. Le courtier est réglementé dans plusieurs juridictions.

Quelles actions performantes acheter en juin 2021 ?

L Brands (NYSE:LB)

L Brands est un détaillant spécialisé dans la lingerie et autres vêtements. L’action LB a constamment progressé pour gagner près de 67 % depuis le début de l’année. Cela en fait l’une des actions les plus performantes à acheter en juin. L Brands se trade à un ratio cours sur bénéfices (C/B) attractif de seulement 13,4. Il semble peu probable que la croissance de l’action ralentisse de sitôt.

Stem (NYSE:STEM)

Stem est une société de stockage d’énergie qui s’occupe de la livraison et de l’exploitation de solutions de batteries intelligentes. Lors d’une récente émission de « Mad Money Lightning Round », un interlocuteur a demandé à Jim Cramer si l’action pouvait maintenir la hausse actuelle. Cramer a répondu qu’il « ne se retirera pas de sitôt ». STEM a gagné près de 90 % depuis le 13 mai, mais il est encore loin d’avoir atteint de nouveau le sommet des 51,49 $.

Teradata (NYSE:TDC)

Teradata est un fournisseur de logiciels de cloud hybride qui offre des bases de données et des produits liés à l’analyse au monde de l’entreprise. Les performances de l’entreprise devraient continuer à impressionner avec la croissance des marchés du big data et de l’internet des objets (IoT). L’action TDC a progressé de plus de 119 % depuis le début de l’année, ce qui en fait l’une des valeurs les plus performantes du marché.

3D Systems (NYSE:DDD)

Les actions de 3D Systems ont augmenté de plus de 70 % depuis le 10 mai. Dans l’ensemble, l’action a gagné près de 210 % cette année, ce qui en fait l’une des actions les plus performantes depuis janvier. La société est impliquée dans la fabrication d’imprimantes 3D et de matériaux d’impression. Le marché de l’impression 3D gagne du terrain dans les secteurs de la fabrication et de la santé. Les perspectives à long-terme sont prometteuses.

BlackBerry (NYSE:BB)

L’action BlackBerry a connu une nouvelle flambée après une augmentation en début d’année. BB est une action principalement alimentée par les interactions avec les médias sociaux. Les actions ont reculé en février, car les investisseurs ont cherché à prendre leurs bénéfices. Le dernier rebond signifie que les actions BB ont maintenant augmenté de plus de 141 % cette année, ce qui en fait l’une des actions les plus performantes à acheter aujourd’hui.

Dillard’s (NYSE:DDS)

Dillard’s gère une chaîne de grands magasins dans le sud-ouest et le midwest des États-Unis. L’action DDS a gagné plus de 169 % depuis janvier, ce qui en fait l’une des valeurs les plus performantes cette année. La phase haussière est loin d’être terminée si l’on en croit son ratio cours sur bénéfices (C/B) actuel de 13,74.

United Natural Foods (NYSE:UNFI)

United Natural Foods est spécialisée dans les produits biologiques dans l’industrie alimentaire. L’entreprise est présente aux États-Unis et au Canada avec un chiffre d’affaires annuel dépassant les 20 milliards de dollars. Les actions UNFI ont augmenté de plus de 133 %, ce qui en fait l’une des valeurs les plus performantes du marché. L’action se négocie à un ratio cours sur bénéfices de seulement 11,17, ce qui signifie qu’il y a encore de la place pour un nouveau mouvement haussier.

Vista Outdoor (NYSE:VSTO)

Vista Outdoor fournit des services aux marchés des sports et loisirs de plein air. L’entreprise semble avoir rebondi après avoir subi les effets négatifs des fermetures mises en place par les gouvernements pour lutter contre la propagation du virus du COVID-19. Les actions VSTO sont en hausse de près de 78 % cette année. Le titre se négocie à un ratio C/B convaincant de 9,68, ce qui signifie que le potentiel de hausse est plus important.

Ford (NYSE:F)

Ford est l’une des valeurs automobiles les plus performantes du marché. L’action est en hausse de 41 % depuis le 12 mai et de 87 % depuis le début de l’année. L’activité de véhicules électriques de la société commence à gagner du terrain après que les ventes de ce type de véhicules aient presque triplé en mai. Malgré tout, Ford se négocie à un ratio C/B de seulement 16,20, ce qui laisse une grande marge de manœuvre à l’action pour continuer sa hausse pendant le second semestre de l’année.

General Motors (NYSE:GM)

General Motors est un autre constructeur automobile américain dont l’action a connu des gains massifs cette année. L’action GM a gagné plus de 18 % depuis le 12 mai et près de 57 % depuis le début de l’année. Le ratio C/B de General Motors, qui n’est que de 10,26, laisse penser que l’action a encore du chemin à parcourir avant la fin de l’année.

Pourquoi acheter les actions les plus performantes en juin 2021 ?

Lorsque vous investissez dans les actions les plus performantes en juin, vous pariez que la dynamique haussière va se poursuivre jusqu’à la fin de l’année voire au-delà. Il n’y a pas de meilleur moment pour juger de la force de la dynamique d’un mouvement que le milieu de l’année. Attendre plus longtemps limitera les opportunités de profit, surtout s’il n’y a pas de repli sur lequel agir en cours de route.

Conclusion

Lorsque vous achetez des actions très performantes, il est important de vérifier qu’il existe suffisamment de raisons pour que la hausse se poursuive. Il peut s’agir de faibles ratios cours sur bénéfices ou d’un événement/changement dans l’environnement commercial qui stimulera la croissance. Si vous attendez la fin de l’été pour acheter des actions performantes, il pourrait être trop tard, car il ne restera alors plus beaucoup de marge de manœuvre. Enfin, n’oubliez jamais de diversifier vos placements.