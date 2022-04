Le Nasdaq a chuté de 2,2 % et le S&P 500 de 1 %, tandis que le Bitcoin est passé en dessous de 45 000 $ pour toucher des creux de 43 500 $.

Les baisses des marchés boursiers sont survenues au milieu des remarques de la Fed et des sanctions prévues contre la Russie.

Les responsables de la Réserve fédérale américaine prévoient six autres hausses de taux d'intérêt de 0,25 % en 2022.

Les actions américaines se négociaient à la baisse mercredi après-midi après avoir enregistré de nouvelles pertes après la clôture négative de mardi.

Les baisses de la séance ont vu le S&P 500 chuter de 1,5 % avant de récupérer une partie des pertes des transactions du début d'après-midi (15 h 20 HE). L'indice de premier ordre a clôturé en baisse de 1 %.

Sur l'ensemble du marché, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,4 % tandis que le Nasdaq Composite, alourdi par la faiblesse technologique, a terminé la journée à -2,2 %.

Le marché boursier américain a reflété l'action observée sur les actions européennes et asiatiques.

En Europe, mercredi, le Stoxx 600 paneuropéen a clôturé en baisse de 1,5 %, le DAX allemand et le CAC français terminant la séance à -1,9 % et -2,2 % respectivement. Le FTSE 100 britannique a également clôturé en baisse, en baisse de 0,3 %.

Les actions asiatiques ont également terminé la séance de mercredi principalement dans le rouge. Le Nikkei japonais a chuté de 1,6 %, l'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 1,9 % tandis que l'ASX australien a clôturé de -0,5 %.

Du côté des obligations, le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans oscillait autour de 2,6 %.

Les prix du pétrole ont chuté de 5 % à 96,85 $ le baril, tandis que l'or a légèrement gagné pour atteindre 1 929 $ l'once.

Au milieu des baisses des actions, Bitcoin (BTC-USD) a également chuté. La principale crypto-monnaie est passée sous le support clé à 45 000 $ et a retesté la zone autour de 43 500 $.

Le bitcoin est resté faible jusqu'à mercredi, les actions de suivi de «l'or numérique» alors que les actifs à risque ont frappé une nouvelle volatilité à la baisse. Le BTC-USD s'échangeait autour de 43 800 $, soit une baisse d'environ 4 % au cours des dernières 24 heures.

La Fed envisage 6 hausses de taux en 2022

Le sentiment sur le marché des actions est resté largement nerveux même après que la Réserve fédérale américaine a publié le procès-verbal de sa réunion de politique monétaire des 15 et 16 mars mercredi après-midi.

Les responsables de la Fed ont en grande partie des perspectives bellicistes pour le marché et sont prêts à adopter une approche agressive des hausses de taux. Pour l'instant, le marché devrait s'attendre à six hausses de taux de 0,25 % pour 2022.

La banque centrale serait également prête à accélérer la réduction de son solde, des facteurs économiques et financiers étant susceptibles d'informer sur la manière dont cela se produira à l'avenir.

Outre la réaction aux commentaires des responsables de la Fed et au langage des procès-verbaux, les investisseurs restent attentifs aux évolutions potentielles du marché autour de la Russie.

Cette semaine, les investisseurs devraient s'inquiéter des nouvelles sanctions contre les particuliers et les entreprises. Une autre chose à surveiller est la possible sortie d'entreprises étrangères qui avaient encore des opérations dans le pays, plus encore après la tempête sur les massacres de Bucha, qui ont été imputés aux soldats russes.