Les actions américaines se sont redressées mardi pour voir le rebond de la semaine se poursuivre après un début d'année difficile la semaine dernière. Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en hausse de 0,51%, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont gagné 0,92% et 1,41%.

Selon Jim Cramer de CNBC, le rebond du marché boursier a suivi ce qu'il a qualifié de "trop de bonnes nouvelles à ignorer". L'animateur de "Mad Money" a souligné les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, sur les taux d'intérêt et le ralentissement du rendement du Trésor américain à 10 ans comme les deux déclencheurs les plus favorables de la hausse.

Mardi, Powell a déclaré au comité sénatorial des banques qu'une réduction de son bilan de près de 9 000 milliards de dollars "n'était pas imminente".

Pendant ce temps, le rendement du Trésor américain à 10 ans est passé mardi de sommets proches de 1,80%, tombant à environ 1,75%.

Commentant le côté positif, Cramer a noté :

« Vous devez être prêt pour cela, car un marché boursier qui meurt par l'épée du marché obligataire peut également en prospérer . »

La hausse des actions s'est produite alors même que le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, a noté que le marché devrait se préparer à une année 2022 approximative, ajoutant que la Fed pourrait opter pour quatre hausses de taux d'intérêt ou plus cette année.

Peter Schiff n'est pas convaincu que la Fed soit sur la bonne voie lorsqu'il s'agit de lutter contre l'inflation qui a atteint un sommet en quatre décennies.

The #Fed's plan to fight 7% #inflation is to gradually raise interest rates to 2% by the end of 2023. But interest rates ended 2018 at 2.5%, with inflation at 1.9%. How can 2% be the appropriate rate to fight inflation when rates were higher when there was no inflation to fight?

— Peter Schiff (@PeterSchiff) January 11, 2022