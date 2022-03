Les actions de Tesla ont bondi de près de 8% lorsque la société a ouvert sa Gigafactory de Berlin, tandis que les actions de Boeing se sont remises des pertes de lundi suite au crash d'un Boeing 737 en Chine.

Les actions ont augmenté lors de la séance de mardi pour clôturer en hausse alors que le rebond de la retraite de lundi s'est maintenu. Les mouvements positifs observés sur le marché américain sont intervenus après une action intrajournalière similaire sur les marchés asiatique et européen.

Le S&P 500 a gagné 1,13% tandis que le Dow Jones Industrial Average a ajouté 0,74% et le Nasdaq Composite a augmenté de 1,95% – tous les indices de référence effaçant les pertes subies lundi.

En Europe, l'indice paneuropéen Stoxx 600 a augmenté de 0,85 % tandis que le DAX allemand et le CAC français ont enregistré une hausse de plus de 1,0 % chacun.

Le FTSE 100 britannique a également légèrement augmenté, clôturant à 0,46%.

Plus tôt, le Nikkei du Japon a gagné 1,48 % et l'indice Hang Seng de Hong Kong a bondi de 3,15 %.

La positivité des marchés boursiers a suivi la retraite de Wall Street lundi après que le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué que la banque centrale américaine agirait de manière agressive dans la bataille pour lutter contre la hausse de l'inflation.

Les actions Tesla bondissent de près de 8%

Dans les actions individuelles, Tesla, Inc. (NASDAQ : TSLA), Alibaba Group Holding Ltd et Boeing Co. (NYSE : BA) figuraient parmi les principaux acteurs du marché sous les projecteurs.

Les actions de Tesla ont bondi de près de 8 % après que le constructeur de véhicules électriques a ouvert sa Gigafactory de Berlin.

Les actions d'Alibaba ont quant à elles bondi de plus de 11% à la bourse de Hong Kong suite à l'annonce par le géant du e-commerce d'une augmentation de son programme de rachat d'actions. Selon la société, le rachat augmentera de 10 milliards de dollars à 25 milliards de dollars au cours des deux prochaines années.

Ailleurs, les actions de Boeing ont terminé la séance de mardi en hausse de 2,75 % pour récupérer la plupart des pertes subies lundi. Les actions de la société avaient chuté de 3,6% lundi après le crash tragique d'un Boeing 737 qui a tué plus de 130 personnes en Chine.

Goutte d'or et d'huile

Les remarques de Powell ont également pesé sur les prix de l'or et du pétrole mardi, le métal précieux tombant à des creux hebdomadaires et les gains de pétrole perdus lundi.

Alors que les rendements du Trésor ont augmenté et que le dollar américain s'est raffermi en raison de l'agressivité probable de la Fed, l'or a baissé de 0,73 % à 1 921 $ l'once. Pendant ce temps, le brut Brent a chuté de 0,47 % à 115,46 $ le baril. Le brut de référence américain West Texas Intermediate a perdu 0,74 % à environ 111,73 $ le baril. Le recul du pétrole mardi a effacé la hausse d'environ 7 % de la veille.

En crypto, Bitcoin s'est remis d'une baisse en dessous de 41 000 $ pour dépasser 43 000 $. La paire BTC-USD s'échangeait autour de 42 820 $ (à 17 h 50 HE) pour se situer à 3,9 % de plus au cours des dernières 24 heures.