Le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones étaient tous en baisse dans les transactions du début d'après-midi après une séance matinale agitée.

Les actions américaines enregistrent de nouvelles pertes alors qu'une brève hausse observée lors de la séance de mardi s'est estompée mercredi.

Le Dow Jones Industrial Average a baissé de près de 350 points, soit 1,0% dans le rouge, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont baissé de 0,93% et 0,97%.

Les luttes à Wall Street sont survenues après que les actions européennes ont terminé en baisse dans un contexte d'incertitude du marché autour de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Les baisses des actions européennes ont également suivi les nouvelles sur l'inflation au Royaume-Uni.

L'indice paneuropéen Stoxx 600 a clôturé en baisse de 1 %, tandis que le DAX allemand et le CAC français ont perdu respectivement 1,3 % et 1,2 %. Au Royaume-Uni, le FTSE 100 a clôturé en baisse de 0,2% après que les données publiées mercredi aient montré que l'inflation avait augmenté de 6,2% d'une année sur l'autre en février, le rythme le plus élevé du pays depuis mars 1992.

Le ralentissement des actions a contrasté avec un nouveau bond des prix du pétrole mercredi. La référence internationale du pétrole, le brut Brent, a augmenté de plus de 4 % pour dépasser les 120 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate a également gagné, ajoutant 3,7 % à 113 dollars le baril.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans a diminué au-dessus de 2,41 %, mais a toujours évolué à des niveaux proches des sommets de mai 2019. Les taux ont augmenté lundi après que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale chercherait à être agressive dans ses efforts pour lutter contre l'inflation.

Et les observateurs du marché pensent que la flambée pourrait avoir un impact sur les marchés boursiers à court terme, bien qu'un revirement rapide du paysage géopolitique mondial et une amélioration des problèmes d'approvisionnement pourraient ramener les actions vers une surperformance plus tard dans l'année.