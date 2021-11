· Les actions asiatiques se sont de plus en plus commercialisées après la publication des données chinoises.

· Kashkari de la Fed note que l'inflation pourrait se poursuivre pendant un moment avant de s'estomper.

· Les méta-plateformes parmi les actions technologiques devraient enregistrer de nouveaux gains.

Les actions étaient plus élevées sur le marché asiatique lundi, alors même que les inquiétudes concernant la croissance économique de la Chine étaient à la traîne.

Les données ont montré que les ventes au détail et la production industrielle chinoises ont dépassé les attentes, tandis qu'il y avait également une baisse des prix des maisons. Les perspectives optimistes ont encouragé les traders au début de la session, bien que les inquiétudes immobilières ajoutent une pression de vente sur les actions du secteur.

Le Nikkei du Japon était en hausse de 0,6%, le Kospi de la Corée du Sud a légèrement augmenté de 1,1% et l'indice Hang Seng de Hong Kong avait augmenté de 0,3% au moment de la rédaction. Après des pertes au début de la matinée, l'indice composite chinois de Shanghai est entré dans la zone verte avec 0,2%.

Kashkari de la Fed : la hausse de l'inflation va se poursuivre

Les contrats à terme américains ont montré des signes de positivité lors des premières transactions lundi, avec de légers gains pour les contrats à terme S&P 500, les contrats à terme Dow et les contrats à terme Nasdaq.

La confiance des consommateurs sur les marchés mondiaux reste fragile alors que les craintes d'une inflation plus élevée persistent. Dimanche, le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a noté que le marché pourrait continuer à connaître une inflation plus élevée «au cours des prochains mois avant qu'elle ne commence probablement à ralentir. "

« Le défi, ce sont ces prix élevés que paient les familles, ils sont réels et les gens vivent cette douleur en ce moment. Et donc, nous prenons cela très au sérieux, mais je suis optimiste sur le fait que cela devrait être temporaire, même si cela fait mal en ce moment », a-t-il déclaré à « Face the Nation » de CBS News.

Meta Platforms, Netflix a clôturé en hausse, Tesla a encore glissé

Les marchés américains ont clôturé en hausse vendredi alors que les investisseurs tentaient de se débarrasser du sentiment négatif résultant des données inattendues sur les prix à la consommation publiées plus tôt dans la semaine.

L'indice S&P 500 a enregistré +0,72 %, tandis que l'indice Dow Jones Industrials a augmenté de +0,50 % et l'indice Nasdaq 100 a affiché +1,04 % dans un contexte de nouvelle hausse de plusieurs valeurs technologiques.

Meta Platforms (FB), qui a augmenté au milieu de l'intérêt pour l'espace métaverse, a clôturé à +4%. Netflix (NFLX), Activision Blizzard (ATVI), Intuit (INTU), Alphabet (GOOG) et Adobe (ADBE) ont également clôturé en hausse, ajoutant plus de 2% chacun pour dynamiser le secteur.

Tesla (TSLA) a terminé la semaine dans le rouge après la vente consécutive de l'action par le PDG Elon Musk. Le prix de TSLA a clôturé en baisse de plus de -2% vendredi et reste vulnérable après que Musk a révélé dimanche qu'il pouvait encore vendre plus de ses actions.