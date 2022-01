Les actions de Tesla ont clôturé en dessous de 1 000 dollars vendredi dernier, alors que la baisse du marché boursier américain se poursuit. Est-il temps d'acheter ou est-ce le début d'une correction plus importante ?

L'une des actions les plus populaires pendant la pandémie est Tesla. Le cours de l'action a grimpé en flèche, offrant des rendements 10 fois plus supérieurs depuis avril 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 a entraîné une récession économique mondiale.

Plus récemment, les actions de Tesla se sont négociées jusqu'à 1 200 dollars, un niveau de prix où même l'investisseur le plus optimiste ne pourrait pas justifier la valorisation exorbitante. D'ailleurs, en novembre dernier, le PDG de Tesla, Elon Musk, a annoncé qu'il envisageait de vendre 10 % de ses actions pour payer ses impôts.

Il a demandé à ses abonnés Twitter dans un sondage et a obéi au résultat. Il a donc vendu et l'a probablement fait bien au-dessus de 1 000 $/action, car le sondage est daté du 6 novembre 2020.

Tesla publie ses résultats du quatrième trimestre et de l'année 2021 la semaine prochaine, le 26 janvier, à 16h30, heure centrale . Est-il temps d'acheter des actions Tesla ou de s'asseoir et d'attendre une correction plus significative ?

Les graphiques Tesla sont en baisse

D'un point de vue technique, l'échec à 1 200 $ et la clôture ultérieure en dessous de 1 000 $ sont des développements baissiers. Un motif à double haut peut être repéré alors que le prix défie l'encolure.

Une cassure en dessous de l'encolure devrait déclencher une plus grande faiblesse vers le mouvement mesuré du modèle, observé dans la zone des 600 $. Sur une telle baisse, le cours de l'action briserait la ligne de tendance à la hausse qui s'est maintenue depuis les creux de la pandémie de 2020 – encore un autre développement baissier pour le cours de l'action de Tesla.

Que disent les analystes du cours de l'action Tesla ?

Tout le monde n'est pas optimiste sur Tesla. En fait, la plupart des analystes sont soit neutres (39), soit ont émis une recommandation de vente (16). Sur les 95 analystes couvrant le cours de l'action Tesla, 40 ont émis une note d'achat.

Plus particulièrement, au début de la nouvelle année commerciale, Mizuho a maintenu sa note d'achat avec un objectif de prix de 1 300 $. D'un autre côté, JPMorgan a maintenu sa cote de vente, avec un objectif de cours de 295 $.

Quelles sont les estimations de Tesla pour les années à venir ?

Les revenus de Tesla devraient atteindre 130,51 milliards de dollars d'ici 2025 et le bénéfice net devrait plus que doubler et atteindre 21,25 milliards de dollars à la même date. Cependant, la société se négocie à un ratio P / E de 97,71, ce qui signifie qu'un investisseur aura besoin de plus de 97 années de bénéfices accumulés pour égaler son coût d'investissement aujourd'hui.