Le prix du pétrole s’est entièrement remis de sa chute pendant la pandémie. On prévoit également que la production et la consommation de pétrole atteindront bientôt les niveaux antérieurs à la pandémie. Malgré le virage vert des politiques mondiales, la vie sans pétrole reste difficile au XXIe siècle.

Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, la consommation de pétrole a brusquement chuté. La production n’a pas suivi immédiatement car il est plus difficile de l’arrêter rapidement. La différence entre les deux a donc donné lieu à l’un des graphiques les plus incroyables du monde financier pendant la pandémie : le prix du pétrole est devenu négatif en avril 2020.

Depuis lors, il n’a été qu’à sens unique. Non seulement le prix a récupéré tout le terrain perdu, mais il reste acheteur, se tradant à 73 $ au moment de la rédaction de cet article.

La production est toujours à la traîne par rapport à la consommation, ce qui plaide en faveur de prix encore plus élevés. Les réunions de l’OPEP+ qui débutent cette semaine seront déterminantes pour les fluctuations de prix à court et moyen terme.

Que cela nous plaise ou non, le monde reste dépendant du pétrole. À quoi ressemblera la vie sans pétrole au XXIe siècle ?

La vie sans pétrole – pas facile à imaginer

Lorsqu’on parle de pétrole ou de son prix, beaucoup d’entre nous ont tendance à penser au pétrole et à l’industrie automobile. Après tout, cette industrie est responsable de la plus grande partie de la consommation de pétrole – mais pas de la totalité.

Environ 46 % du pétrole sert à fabriquer de l’essence. Qu’en est-il du reste ?

Les produits dérivés du pétrole sont partout. L’industrie pétrochimique est énorme et en pleine expansion, et elle restera un consommateur croissant de pétrole. Les produits cosmétiques comme le maquillage et le shampoing, qui contiennent des huiles, des parfums, des cires, etc. ont besoin de produits pétrochimiques pour être fabriqués. Presque tous les plastiques sont également fabriqués à partir de produits pétrochimiques. On estime que le plastique est responsable d’environ 5 % de la consommation totale de pétrole.

En outre, le pétrole est utilisé pour fabriquer du caoutchouc synthétique, dont sont dérivés des milliers de produits. Pensez aux chaussures, aux gants ou aux pneus. En outre, l’asphalte est le sous-produit qui colle le minéral ensemble pour paver des millions de routes dans le monde.

Le pétrole est crucial pour la société dans laquelle nous vivons, et cela va au-delà de l’industrie automobile. Il reste un élément clé du bouquet énergétique, malgré des politiques plus écologiques.