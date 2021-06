Les taux à court terme et le différentiel de croissance supportent un dollar américain plus fort dans la période à venir. Le taux de change EUR/USD semble particulièrement vulnérable à en juger par l’indice du dollar américain par rapport au différentiel de taux directeurs des banques centrales.

Les attentes du marché concernant le taux des fonds fédéraux en décembre 2020 ont considérablement augmenté depuis le message hawkish délivré lors de la précédente réunion du FOMC. Le taux de change EUR/USD étant inversement corrélé au taux des fonds fédéraux, le biais est que le dollar américain aura tendance à s’apprécier dans les mois à venir.

L’indice du dollar américain indique également un renversement par rapport au différentiel de taux directeur des banques centrales. Comme plus de 50 % de l’indice est composé de l’EUR/USD, les traders ont une deuxième raison d’être prudents lorsqu’ils enchérissent sur le taux de change EUR/USD.

Le retour au plein emploi

Le mandat de la Réserve fédérale est centré sur la stabilité des prix et la création d’emplois. Le seuil de stabilité des prix est l’inflation moyenne autour de l’objectif de 2 %, tandis que pour la création d’emplois, c’est le plein emploi.

Comment la Fed définit-elle le plein emploi ? Après la grande crise financière de 2008-2009, la Fed a été l’une des rares banques centrales à entamer un cycle de resserrement. Si l’on en juge par la manière dont l’économie s’est rétablie après les crises précédentes, nous pouvons tirer les conclusions suivantes.

Premièrement, la reprise économique a tendance à prendre au moins vingt trimestres avant d’atteindre le plein emploi. Deuxièmement, 80% semble être le niveau de facto du plein emploi selon la Fed. On peut donc dire que le seuil du plein emploi est de 80 % et que ce n’est que lorsque le nombre de personnes employées dans l’économie se rapprochera de ce niveau que la Fed entamera une nouvelle campagne de resserrement.

La Fed n’a relevé le taux des fonds fédéraux que dans la seconde moitié de la dernière décennie. L’emploi s’améliorant continuellement, la Fed a porté les taux à 2,75 %, mais l’économie n’a atteint le seuil de plein emploi que fin 2018 et début 2019.

Si l’histoire offre une indication, plus l’économie revient rapidement au plein emploi, plus tôt la Fed relèvera ses taux. Jusqu’à présent, les attentes du marché concernant le taux des fonds fédéraux laissent présager une baisse de l’EUR/USD à 1,17 et moins. Mais si les attentes continuent à augmenter, l’EUR/USD aura du mal à atteindre un plancher.