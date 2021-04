L’augmentation des volumes de l’ETF d’or suggère que nous pourrions bientôt assister à un nouveau sommet historique

L’or est la seule forme de monnaie à avoir survécu pendant des milliers d’années, mais ce n’est pas le même type de monnaie que les devises fiduciaires au cœur du système financier actuel ou que les nouveaux actifs digitaux qui sont prêts à remettre en cause le status quo.

De la même manière que les monnaies fiduciaires ont remplacé l’or, les crypto-monnaies pourraient-elles conduire le monde vers un nouveau système financier ? La réponse courte est non.

Ce qui risque de se produire, c’est que les marchés financiers accueillent les nouveaux actifs digitaux aux côtés des monnaies traditionnelles. En effet, les crypto-monnaies ont conduit les banques centrales du monde entier à envisager de développer leurs propres monnaies digitales. En d’autres termes, l’or, les monnaies fiduciaires et les monnaies digitales coexisteront.

À l’heure où les banques centrales alimentent les craintes d’une hausse de l’inflation, l’or devrait remplir son rôle anti-inflationniste, et pourtant il a baissé depuis qu’il a atteint un nouveau sommet historique à l’été 2020. Pourquoi ?

Les investisseurs se tournent à nouveau vers l’or papier

Il existe de nombreuses façons d’investir dans l’or. L’une d’entre elles consiste à posséder de l’or physique, dont le transport et le stockage sont coûteux, sans compter qu’il est difficile de le convertir en espèces en temps de crise. Une autre façon est de détenir des actions d’une société minière d’or qui verse des dividendes comme incitation supplémentaire.

Les innovations financières telles que les fonds négociés en bourse (ETF) ont fait grimper le prix de l’or au cours de la dernière décennie et offrent un autre moyen de détenir de l’or sans avoir à le stocker physiquement ou à posséder des actions de sociétés minières. Comme on peut le voir sur le graphique, les avoirs des ETF d’or – également appelés « or papier » – ont considérablement diminué après le sommet historique de 2020. Mais récemment, la variation hebdomadaire du volume reflète une moindre pression à la baisse, en accord avec le rebond du prix au comptant de 1 675 à 1 770 dollars.

Coïncidence ou non, cela intervient à un moment où le marché des crypto-monnaies a subi des pertes à deux chiffres. Si les investisseurs réévaluent le risque des crypto-monnaies et reportent leur attention sur l’or papier, le métal jaune pourrait connaître une plus grande hausse.