Le secteur bancaire européen a rebondi après les creux de la pandémie. Quelles sont les meilleures banques européennes à ajouter au portefeuille ?

Le secteur bancaire européen s'est remis des creux pandémiques, mais a sous-performé d'autres secteurs en 2021. La timide reprise s'est heurtée à de forts vents contraires dus à la baisse des taux d'intérêt en Europe, la Banque centrale européenne et la Banque nationale suisse ayant maintenu les taux d'intérêt à leurs plus bas historiques.

Pourtant, des signes de resserrement monétaire se profilent à l'horizon. Par exemple, la Réserve fédérale des États-Unis a annoncé la semaine dernière qu'elle doublait le rythme de ses achats d'actifs, signe qu'un resserrement plus rapide est à venir. De plus, la Banque d'Angleterre est allée plus loin et a procédé à une hausse des taux.

Si les banques centrales d'autres économies développées s'orientent vers un resserrement de leurs politiques monétaires, il ne faudra pas longtemps avant que les prix du marché pour des actions similaires en Europe. Le secteur bancaire devrait surperformer dans un environnement de taux d'intérêt à la hausse, de sorte que les investisseurs peuvent commencer à ajouter des banques européennes à leurs portefeuilles pour saisir la tendance plus tôt.

La baisse des provisions pour pertes sur prêts, par rapport à l'année dernière, a contribué à la rentabilité des banques en 2021. Voici trois banques européennes à acheter alors que le rebond du secteur bancaire se poursuit : Santander, Deutsche Bank et Credit Suisse.

Santander

Santander est une banque espagnole au service de plus de 150 millions de clients dans différentes régions du monde, telles que l'Amérique du Nord et du Sud et l'Europe. Seuls 9 % des clients de l'entreprise sont espagnols, ce qui reflète une clientèle diversifiée et donc une faible exposition à une seule économie ou région.

La société a enregistré un bénéfice de 6,3 milliards d'euros au cours des neuf premiers mois de l'année et la répartition des bénéfices est bien équilibrée entre les régions. Le cours de l'action a sous-performé cette année, améliorant ainsi ses mesures de valorisation.

Banque Allemande

Deutsche Bank est l'une des plus grandes banques d'Allemagne et a été fondée en 1870. Elle fournit des services bancaires et d'investissement aux particuliers et aux entreprises et emploie plus de 85 000 personnes. Le cours de l'action est en hausse de +11,56 YTD, et au prix actuel du marché, le ratio P/E est de 9,48.

Crédit Suisse

Le Credit Suisse a été fondé en 1856 en Suisse et sert aujourd'hui des clients dans plus de 50 pays et emploie près de 50 000 personnes.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, le Credit Suisse a enregistré des revenus nets plus élevés par rapport à la même période au cours des cinq dernières années, et le cours de l'action est déprimé en raison de certains problèmes internes auxquels la société a récemment été confrontée.