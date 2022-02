Les actions européennes ont fortement chuté jeudi matin alors que les forces russes envahissaient l'Ukraine.

L'indice paneuropéen Stoxx 600 était en baisse de 4%, tandis que le DAX allemand avait chuté de 4,5% et que le CAC français était en baisse, près de 4,6% dans le rouge. Le FTSE MIB italien a baissé de 4,2 %.

Au Royaume-Uni, l'indice de référence FTSE 100 a baissé de 3,3 %.

Alors que les principaux indices boursiers au Royaume-Uni, en Allemagne et en France étaient en baisse de 3 % ou plus, le MOEX russe était celui qui saignait le plus. Dans les premières transactions jeudi, l'indice a chuté de plus de 45%, les échanges étant brièvement interrompus au milieu des nouvelles de l'invasion.

Au moment de la rédaction de cet article, le MOEX est en baisse de 30 %, ce qui est probablement la pire session de l'indice depuis 2016.

Ailleurs sur les marchés, les prix de l'or ont bondi de plus de 4 % à 1 978 dollars l'once, tandis que le pétrole a dépassé les 100 dollars le baril.

Dans les crypto-monnaies, le prix du Bitcoin a perdu près de 10 % pour tester des creux de 35 000 $.

Les pertes massives sur le marché européen surviennent alors que l'anxiété des investisseurs atteint son paroxysme au milieu des craintes d'un coup prolongé sur les marchés.

Des informations faisant état d'explosions dans plusieurs grandes villes d'Ukraine continuent d'émerger, notamment à Kiev, la capitale ukrainienne. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères l'a confirmé via une mise à jour sur Twitter.

Latest update.

No, this is not a Russian invasion only in the east of Ukraine, but a full-scale attack from multiple directions.

No, the Ukrainian defense has not collapsed. Ukrainian army took the fight. Ukraine stands with both feet on the ground & continues to defend itself.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022