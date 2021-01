L’Europe traverse une période difficile. Durement touchées par la pandémie de coronavirus, les économies européennes sont à nouveau sous confinement.

Au début de la nouvelle année, la plupart des économies européennes ont annoncé des mesures de confinement plus strictes. L’Allemagne est allée jusqu’à prolonger le confinement jusqu’à la fin du mois. Si le pays ne parvient pas à endiguer la propagation du virus, le confinement sera probablement prolongé.

Toutes ces mesures ont un impact sur l’activité économique. Si la résolution de la crise sanitaire est la priorité absolue, une autre préoccupation est la durée de celle-ci : plus elle sera longue, plus l’activité économique et les revenus des ménages en pâtiront.

De mauvaises données économiques pour commencer l’année

Les données économiques de cette semaine en dehors de la zone euro ont montré une inquiétude constante. Alors que le PMI manufacturier est resté dans le territoire d’expansion, le chômage en Espagne est en hausse et en Allemagne stagne.

Les données PMI des services italiens pour le mois de décembre ont surpris à la baisse. Le communiqué, qui devrait sortir à 45 (bien en dessous du niveau 50, qui signale un secteur en expansion), est tombé à 39,7. Tous les principaux pays de la zone euro ont eu leur indice des prix à la consommation des services en dessous du niveau 50 – ce qui n’est pas surprenant si l’on considère que l’une des mesures faisant partie des nouveaux confinements est le couvre-feu anticipé. Ainsi, les restaurants et les bars sont fermés ou ferment très tôt, par exemple. Le secteur des services étant l’épine dorsale du produit intérieur brut (PIB) européen, les communiqués de cette semaine sont inquiétants pour la croissance économique future.

En revanche, l’ISM manufacturier et non manufacturier aux États-Unis a atteint des niveaux élevés – 60,7, respectivement 57,2. La différence s’est rapidement répercutée sur le taux de change EURUSD, qui a chuté hier d’une centaine de pips, passant de 1,2340 à 1,2250.

La baisse du taux de change est une bonne nouvelle pour la BCE, qui lutte contre des niveaux d’inflation extrêmement bas. L’estimation rapide de l’IPC calculé sur une base annuelle a déçu hier – il est passé de -0,2% à -0,3%. De plus, les données de base, qui excluent les prix volatils tels que les prix de l’énergie, sont restées bloquées à 0,2 % – juste au-dessus de la limite déflationniste.

Enfin, l’indicateur des ventes au détail de la zone euro, publié par le ministère des affaires étrangères, a lui aussi surpris à la baisse. Sur des prévisions de -3,4%, les ventes au détail ont chuté de -6,1%.

Les données économiques de la zone euro publiées cette semaine ne sont guère positives. Pourtant, l’euro est l’une des monnaies les plus fortes du tableau de bord des changes. La paire EURUSD, bien qu’en baisse, reste à des niveaux élevés, et la paire EURJPY également, puisqu’elle se trade au-dessus de 127.

Il reste à voir où l’euro se situera à la fin des confinements. Si l’économie américaine continue à surperformer, le taux de change EURUSD devra redescendre des sommets atteints.