Les contrats à terme sur le Nasdaq étaient en hausse de 2,26% jeudi avant l'ouverture du marché, avec une image positive reproduite sur les contrats à terme S&P 500 et le Dow Jones.

Les contrats à terme sur Dow ont augmenté de 1,14%, les e-minis S&P 500 ont légèrement augmenté de 1,54%, tandis que les contrats à terme Rusell 2000 ont augmenté de 1,44%.

La hausse des marchés à terme précède un commentaire crucial sur la politique monétaire de la Réserve fédérale et le discours du président Jerome Powell.

Le commentaire politique de la Fed est attendu à 14 h (horaire de l'est), la banque centrale américaine s'apprêtant à indiquer que la hausse des taux d'intérêt très attendue aura lieu en mars, comme prévu par les marchés.

En ce qui concerne les commentaires de Powell, les investisseurs passeront au peigne fin le langage utilisé pour trouver des indices sur les points de base de la hausse des taux. Le nombre de hausses envisagées par la banque centrale pour 2022 sera également déterminant après que l'inflation a atteint le plus haut sommet durant les dernières quatre décennies.

Tesla gagne aujourd'hui

Les investisseurs attendent également avec impatience les résultats de la société de véhicules électriques Tesla (TSLA), que le constructeur automobile dirigé par Elon Musk publiera après la fermeture des marchés, le marché étant impatient de voir quelles orientations suivront après un sentiment optimiste pour Microsoft (MSFT).

Tesla devrait publier ses résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2021 aujourd'hui, le 26 janvier, après la cloche de clôture. En plus de surveiller les bénéfices et les ventes de la société, les investisseurs seront attentifs aux conseils sur la production, les quotas de livraison et les perspectives du marché pour l'année.

Les analystes de Wall Street s'attendent à un bénéfice de 2,26 dollars par action, avec un chiffre d'affaires de 16,2 milliards de dollars pour le trimestre. Les bénéfices d'une année sur l'autre sont estimés à 6,39 $ par action pour accélérer un bond de 185 %. En termes de revenus, les analystes s'attendent à ce que 42,44 milliards de dollars portent les gains en une année jusqu'à 66,3%.

Microsoft (MSFT) en hausse de 5,7 % dans les échanges avant commercialisation

Microsoft a annoncé des bénéfices meilleurs que prévu, avec des prévisions optimistes pour le trimestre dépassant les estimations de Wall Street.

Les objectifs ont stimulé le sentiment dans le secteur du cloud computing et ont vu l'action du géant de la technologie bondir de plus de 5,7 % avant la commercialisation.