Les contrats à terme sur le Dow ont baissé de près de 500 points, après avoir perdu encore plus lors des mouvements précédents.

La situation entre la Russie et l'Ukraine ajoute à l'incertitude sur les marchés mondiaux dans le contexte des hausses de taux prévues par la Réserve fédérale américaine.

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont fortement chuté lundi soir, l'anxiété des investisseurs augmentant au milieu d'une éventuelle invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les contrats à terme sur le Dow ont baissé de 484 points, soit 1,4% à 33 555, après avoir chuté de plus de 600 points plus tôt. La pression pesait également durement sur les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100, qui ont respectivement baissé de 1,7% et 2,3%.

Les marchés asiatiques ouvraient également en baisse, avec l'ASX 200 australien en baisse de plus de 1 %.

Ailleurs sur les marchés, les prix du pétrole ont augmenté au milieu de la tension alors que le brut Brent a bondi de plus de 3 % pour toucher 96,84 $ le baril.

Les prix de l'or ont également profité de la fuite des investisseurs vers les valeurs refuges pour atteindre 1 914 $ l'once. La hausse du métal précieux l'a vu atteindre des sommets vus pour la dernière fois en janvier 2021, avec des sommets sur 52 semaines de 1 920 $ pas loin.

Dans les crypto-monnaies, Bitcoin a fortement fluctué au milieu de la tension en Russie. Après avoir atteint des sommets tôt le matin à près de 39 500 $, la crypto-monnaie phare a fortement chuté à 37 500 $. Une tentative de récupérer les pertes a subi un revers au milieu des nouvelles géopolitiques, suivant les mouvements du marché des actions pour tester les creux intrajournaliers de 36 950 $.

La Russie envoie des soldats en Ukraine

Le sentiment sur les marchés a été largement négatif lundi après que le président russe Vladimir Poutine a annoncé la reconnaissance des régions séparatistes ukrainiennes de Donetsk et Louhansk.

La situation s'est encore aggravée après que la Russie a déployé des troupes dans les deux territoires sous prétexte d'une mission de « maintien de la paix ». Comme l'a rapporté Reuters, la reconnaissance par la Russie des deux territoires séparatistes s'accompagne d'un accord permettant à l'armée russe d'établir des bases militaires.

Russia has acquired the right to build military bases in Ukraine's two breakaway regions under new agreements with their separatist leaders, according to a copy of an agreement signed by President Vladimir Putin https://t.co/ENa9T58ckl pic.twitter.com/Eh6PkotTIG — Reuters (@Reuters) February 22, 2022

Les États-Unis ont annoncé des sanctions contre les deux républiques séparatistes, tout comme l'UE.

I have signed an Executive Order to deny Russia the chance to profit from its blatant violations of international law. We are continuing to closely consult with Allies and partners, including Ukraine, on next steps. pic.twitter.com/ZS81ivAPgs — President Biden (@POTUS) February 22, 2022

Pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a appelé au calme les Ukrainiens et a demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU.