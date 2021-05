Les investisseurs délaissent le Bitcoin au profit d’Ethereum et font grimper son prix à un niveau sans précédent. De nouveaux jetons sont créés chaque jour, dont beaucoup atteignent des millions de dollars de capitalisation boursière quelques heures seulement après leur lancement.

Les crypto-monnaies ont pris une importance croissante pour les marchés financiers. Elles sont volatiles, très influençables et difficiles à prévoir.

L’art digital a soudainement de la valeur. Les NFT ou jetons non fongibles se sont vendus pour des sommes considérables – plus de 60 millions de dollars pour un seul NFT. Les rois des mèmes sont soudainement des influenceurs pour la nouvelle génération. De nouveaux coins sont créés en quelques heures, et quelques heures plus tard, ils ont une capitalisation boursière de plusieurs millions de dollars (par exemple, le coin SCAM).

Tous les traders particuliers veulent participer à l’engouement pour les crypto-monnaies, malgré la crainte qu’il ne s’agisse d’une bulle. Des mouvements tels que 29 % en un jour de trading, comme ceux observés par HIVE Blockchain le dernier jour de trading d’avril, ne sont rien comparés à d’autres crypto-actifs. Dogecoin, une crypto-monnaie gonflée par nul autre que l’un des hommes les plus riches de la planète, Elon Musk, avait rallié plus de cent points de pourcentage en un seul jour de trading.

Ethereum surpasse Bitcoin

Bien que la plupart de ces coins soient d’apparence comique, leur capitalisation boursière ne cesse d’augmenter. Dogecoin, par exemple, a été construit comme une blague selon ses fondateurs. La blague est devenue sérieuse lorsque la capitalisation boursière du Dogecoin a dépassé des dizaines de milliards de dollars.

Samedi dernier, Elon Musk a animé l’émission Saturday Night Live en Amérique. Célébrant la fête des mères, Elon a tenu un discours et a qualifié le Dogecoin « d’arnaque ». Le coin a immédiatement chuté de plus de 30% dans une liquidité mince, soulignant à quel point les marchés cryptos sont sensibles.

Ethereum a atteint un nouveau sommet historique hier. Il s’est tradé au-dessus de 4 000 $ pour la première fois, dépassant les performances du Bitcoin cette année.

Les investisseurs institutionnels se sont tournés vers Ethereum, car le réseau Bitcoin consomme toujours d’énormes quantités d’électricité. Selon une étude menée par le Cambridge Centre for Alternative Finance, le réseau Bitcoin consomme 129 TWh par an, soit plus qu’un pays comme la Norvège ou le Bangladesh.

Le problème est que la majeure partie de cette électricité provient de combustibles fossiles et seulement une petite partie d’énergies renouvelables. Les investisseurs environnementaux et ESG se sont donc tournés vers des alternatives. Aujourd’hui, c’est Ethereum, mais demain pourrait être une autre histoire.

En somme, le marché des crypto-monnaies évolue si rapidement que les événements sont vraiment difficiles à suivre. La frénésie se poursuit et, pour les régulateurs, la grande question est de savoir quand et si cela pose un risque systémique pour le système financier tel que nous le connaissons.